Поезд переехал мужчину в Костанайской области

В Костанайской области под колесами поезда погиб человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия произошла днем 12 апреля на станции Тобол Тарановского района. Экипаж грузового поезда № 2006 сообщением "Тобол-Астана", увидев на рельсах лежащего человека, произвел экстренное торможение. Однако остановить состав вовремя не удалось – поезд отсек мужчине голову.
По данным пресс-службы областного ДЧС, установлена личность погибшего. Им оказался 33 -летний Вадим Усачев. Следователи полагают, что, предположительно, мужчина совершил суицид.