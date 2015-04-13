Происшествия Поезд переехал мужчину в Костанайской области

Грузовой поезд переехал мужчину в Костанайской области, отрезав ему голову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.



Сообщается, что экипаж поезда сообщением Тобол – Астана произвел экстренное торможение, увидев лежащего на железнодорожном пути мужчину. Однако избежать наезда не удалось.



"Смерть его наступила в результате рельсовой травмы: отсечение головы на уровне шеи и обильная кровопотеря. В настоящее время детали происшедшего выясняются", – рассказали в пресс-службе областного департамента по ЧС.



В ходе разбирательства было установлено, что погибшим оказался 33-летний Вадим Усачев.



В ДЧС полагают, что мужчина решил таким образом покончить жизнь самоубийством.

