Поезд прибыл на запад

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, Хромтау – Аксай – Кандыагаш
Во всех регионах страны состав встречают цветами, песнями и добрыми пожеланиями. А в ответ участники акции оказывают конкретную помощь местным жителям. Так, только в Хромтау (Актюбинская область) были положительно решены 83 насущные проблемы горожан. Помимо этого, специалисты различных направлений проконсультировали жителей по вопросам развития сельского хозяйства, предпринимательства. Врачи осмотрели более 400 пациентов. А вечером на площади перед местным Домом культуры прошел грандиозный концерт.
Напомним, в специальном туре, призванном консолидировать общество, участвуют представители различных министерств и ведомств, банковских структур, звезды эстрады, журналисты...
Теплой погодой встретил поезд Аксай – районный центр Бурлинского района Западно-Казахстанской области. После короткого митинга на привокзальной площади были возложены цветы к памятнику местным жителям, которые в годы Великой Отечественной войны ушли отсюда на фронт.
В нынешнем году район отмечает 80-летний юбилей. Есть чем гордиться и райцентру, который в 2012 году вошел в список моногородов, что значительно повлияло на его социально-экономическое развитие. В течение 3 лет здесь был построен индустриальный парк, на 26% увеличено количество активно действующих субъектов малого бизнеса.
В регионе в мире и дружбе проживают представители 18 национальностей, общее же число населения составляет 55 тыс. человек. Активно работают чечено-ингушский, азербайджанский, узбекский, грузинский, еврейский этнокультурные центры. Во всех сельских округах и на 4 предприятиях созданы советы общественного согласия, а в прошлом году был организован и cовет матерей при Ассамблее народа Казахстана.
В текущем году запланировано открытие площади Единства и Дома дружбы. Совсем недавно был детально рассмотрен проект «Дорожная карта мира и согласия», направленный на укрепление стабильности и согласия в обществе, создание атмосферы дружбы и доверия между людьми, формирование в общественном сознании идеи общности казахстанского народа.
В день приезда поезда в городском краеведческом музее открылась выставка, посвященная идее «Мәңгілік Ел», а в средней школе № 6 состоялась встреча с молодежью с целью развития популярной игры КВН на казахском языке, а также финал конкурса веселых и находчивых среди учителей городских школ.
Вчера поезд «Менің Қазақстаным» вновь вернулся на территорию Актюбинской области и сделал остановку в городе Кандыагаше – административном центре Мугалжарского района.

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