Свежий выпуск Поезд продолжает путь Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Сегодня в Аксу и его округах проживает 70 тыс. человек. Чистые и ухоженные улицы радуют глаз. Люди обеспечены работой, уверенно смотрят в будущее, доказательством тому – открытость, с которой встречают они гостей. Славному городу металлургов и энергетиков есть чем гордиться, но главное, здесь живут в мире и согласии представители более 50 этносов. Это и есть важнейшее богатство, уверены местные жители.

Общее число жителей Экибастуза достигло 151 тыс. человек. Объем промышленного производства за первый месяц нынешнего года составил 47 млрд. 408 млн. тенге. На 1 марта зарегистрировано 6 522 хозяйствующих субъекта, из них 1 148 представляют сферу малого и среднего бизнеса.

В течение дня в этом городе прошли презентации, семинары-тренинги по государственной политике, КВН, оказывалась консультационная и врачебная помощь. В рамках благотворительной акции от Ассамблеи народа Казахстана городская библиотека получила коллекцию книг.

Запомнился участникам делегации образовательно-досуговый центр «Кайнар». В этом уникальном здании действуют первый в городе скалодром, звукозаписывающая студия, имеются танцевальный и актовый залы. В 36 творческих объединениях и 14 дворовых клубах занимаются более 3 тыс. подростков.

Темиртау. Город с населением более 184 тыс. жителей сейчас противостоит стихии – паводок уже неделю не сдает позиций. Темиртаусцы очень ждали делегатов агитпоезда. Городу как никогда нужна профессиональная поддерж­ка медиков, представителей ведомств, которые могут помочь, например, в вопросах восстановления утерянных документов. Гости посетили несколько общежитий, где сейчас размещены пострадавшие, и вручили им средства, собранные в ходе благотворительной акции.

Также в Темиртау состоялся прием граждан, специалисты провели консультации по социальным вопросам и вопросам, касающимся бизнеса. Лучшие педагоги региона приняли участие в презентации программы «О переходе на 12-летнее обучение и стратегических направлениях системы среднего образования». Состоялось торжественное открытие трудового сезона «Жасыл ел». В рамках республиканской акции «Дар бесценный» темиртауским библиотекам были подарены книги по государственной этнополитике Казахстана.

– Мы посетили немало городов, и везде жители дают высокую оценку работе Ассамблеи народа Казахстана, – отметил заслуженный деятель РК, певец и композитор Женис Сейдуллаулы. – Все говорят о том, что никто не хочет потерять дружбу, которая царит между этносами, живущими в республике. Это вселяет уверенность в то, что наше будущее будет светлым и счастливым.