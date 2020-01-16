Поезд сбил двух рабочих: окажут ли помощь семьям погибших

Политика
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Екатерина Елисеева
Финансовый контролер-директор Департамента казначейства НК КТЖ Шолпан Омарбекова на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщила, будет ли оказана материальная помощь семьям погибших  рабочих  в Жамбылской области,  передает корреспондент Kazpravda.kz

"Данный вопрос в настоящее время изучается. Будут приняты решения в соответствии с установленными правилами и документами, принятыми в компании и в целом по отрасли. На самом деле компания уделяет большое внимание безопасности движения и кроме того, уделяет большое внимание поддержке своих работников и поддержки в целом климата региона, который очень плотно связывает железная дорога. Поэтому компания предпримет все меры для того, чтобы поддержать", – сообщила спикер. 

По ее словам, что касается социальной поддержки детей, которые остаются без попечения, в компании существует коллективный договор, согласно которому предусмотрена поддержка такого случая. В соответствии с этим договором будет произведена поддержка соответствующая.

"По поводу деталей происшествия, компанией принят следующий порядок: производится расследование каждого случая, определяются виновные стороны и определяются сопричастные стороны. Поэтому до конца фактов, которые будут представлены рабочей группой по расследованию данного случая, я сейчас не смогу ничего прокомментировать", – продолжила Шолпан Омарбекова. 

Напомним, в Жамбылской области двоих мужчин, работавших механиками на Шуской дистанции сигнализации и связи, сбил пассажирский поезд №23 сообщением Алматы – Актобе. 

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