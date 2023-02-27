Поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области

25 февраля на перегоне станции Кокшетау – Жамантуз машинист грузового поезда экстренно затормозил из-за лошадей на железнодорожных путях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Предотвратить наезд не удалось, сбиты 32 лошади.

Стоянка поезда составила 50 минут.

«На станции Кокшетау установлен 28-летний житель села Игилик, который допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно. Остальные владельцы лошадей, находившихся в данном табуне, пояснили, что жители села лошадей пасут по очереди», – отметили в полиции.

По факту по части 1 административной статьи «Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте» наложен штраф в 5 МРП.