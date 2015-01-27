Поезда оснастят терминалами Свежий выпуск 618 Сакен КУАТОВ

Согласно действующему положению, при сдаче отчета за командировку сотрудник в бухгалтерию предоставляет: электронный билет, распечатанный на бумаге; посадочный талон, выданный проводником при посадке в поезд с помощью мобильного терминала; документ, подтверждающий факт оплаты стоимости электронного документа.

В случае проезда по электронному билету, где отсутствуют мобильные терминалы проводника (МТП), пассажир вправе обратиться в АО «Пассажирские перевозки» для получения счета-фактуры, который он сдает вместе с электронным билетом при отчете за командировку взамен посадочного талона.

Кроме того, за командировку можно также отчитаться обычным железнодорожным проездным документом, оформленным на бланке строгой отчетности.

По сообщению пресс-службы АО «Пассажирские перевозки», до конца текущего года все составы поез­дов оснастят мобильными терминалами проводника, в которых будут выдаваться посадочные талоны.

