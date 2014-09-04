Поездка Нурсултана Назарбаева в СКО: Повышать эффективность, поднимать производство

Фото С. Бондаренко и Б. Отарбаева

Посещение области началось с выезда в поля, принадлежащие ТОО "Кутузовка-Алиби" Айыртауского района, основной вид деятельности которого – производство сельскохозяйственной продукции. Посевные площади этого предприятия в нынешнем году демонстрируют отменную урожайность, выше, чем в среднем по району (22 центнера с гектара против 20 соответственно), а поле, которое посетил Глава государства, даст и того больше – 31 центнер с гектара.Кроме того, вниманию Нурсултана Назарбаева были представлены образцы продукции, производимой сельхозпроизводителями региона, а также информация о развитии агропромышленного комплекса области.После Президент встретился с сельхозпроизводителями. Обращаясь к аграриям, Глава государства отметил, что, несмотря на большую загруженность, ежегодно находит время для посещения сельскохозяйственных областей страны, чтобы быть в курсе всех происходящих там изменений.Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что в настоящее время государством оказывается всесторонняя поддержка АПК:– Запущена программа развития аграрного сектора до 2020 года. Одним из ее направлений является повышение производительности труда в сельском хозяйстве. Это очень важная и большая работа.Поднял Глава государства также вопрос повышения урожайности, отметив, что в аналогичных климатических условиях, например в Канаде, собирают порядка 20–25 цент­неров с гектара, в то время как в Казахстане средняя урожайность не превышает 15 ц.Нурсултан Назарбаев­ призвал аграриев активней применять передовые технологии и современные методы работы. Другим важным вопросом, требующим постоянного внимания, Глава государства назвал развитие переработки сельхозпродукции.– Мы стали перерабатывать пшеницу в муку, но нужно идти дальше, производить макароны и другое, то есть думать о повышении добавочной стоимости нашей продукции. Сейчас в рамках Таможенного союза перед казахстанскими производителями открыты огромные возможности, которыми необходимо пользоваться. В скором времени отечественным товарам будет открыт путь через Иран в Персидский залив. Поэтому нам следует производить больше экспортоориентированной продукции, – подчеркнул Нурсултан ­Назарбаев.Президент обратил внимание аграриев региона и на необходимость развития животноводческой отрасли.– Легче посеять и убрать, но мы должны думать и о том, что производство тонны мяса в 5 раз эффективнее производства тонны зерна. Это влияет на занятость и рост доходов сельского труженика, который будет занят и летом, и зимой, – сказал Глава государства.Затронул Президент также тему развития социальной сферы, призвав руководителей агропредприятий сделать все необходимое для того, чтобы сельчане имели такой же высокий социальный статус, как и жители городов.Аграрии в свою очередь высказали Главе государства благодарность за проводимую политику и огромную поддержку, которая оказывается государством всему агропромышленному комплексу страны.– Могу на примере своего хозяйства сказать, что только за последние 6 лет мы выросли в три раза. Все это только благодаря тому, что была своевременная поддерж­ка государства, – отметил генеральный директор коммандитного товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко. – Каждый приезд Главы государства в наш регион – это важная веха, способствующая развитию сельского хозяйства в нужном направлении. Крестьяне это чувствуют на себе, активно включаются в инициированные Президентом программы, потому что знают: реализуя их, они вносят вклад и в собственное процветание, и в процветание всего Казахстана.Ветеран труда Кудайберген Калиев, говоря о нынешней ситуации в АПК, сразу отметил ключевой момент: земля нашла своего хозяина, а хозяин благодаря мощной государственной поддержке получил возможность плодотворно на этой земле работать.– Сейчас курс взят на развитие животноводства, это важно и правильно, – подчеркнул К. Калиев, рассказав, что и растениеводство ориентируется на этот актуальный тренд, наращивая объемы посевов кормовых культур.То, что визит Главы государства в регион ознаменовался осмотром местных нив и беседой с аграриями, вполне закономерно – идет уборка, а СКО является важным аграрным центром республики, одним из основных зерносеющих регионов страны. В нынешнем году вся посевная площадь по области составила порядка 4,3 млн гектаров (причем помимо традиционных зерновых и зернобобовых стали больше выращивать кормовых и масличных культур). Ведется большая работа по повышению урожайности сельскохозяйственных культур и сохранению плодородия почв.Что касается подготовки к уборочной страде, то в регионе она идет по плану. В агроформированиях районов имеется 9,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, 5,1 тыс. валковых жаток и другая необходимая техника. Решается вопрос обеспечения потребности товаропроизводителей в дизельном топливе.Приемку зерна нового урожая в области обеспечат 56 хлебоприемных предприятий с общей емкостью 3,5 млн тонн и складские емкости в агроформированиях объемом на 2,7 млн тонн, в которых имеется 273 сушильных агрегата с производительностью 181 тыс. тонн зерна в сутки. Кроме того, по данным областного акимата, дополнительно будут введены в эксплуатацию 7 хлебоприемных предприятий, оснащенных современным оборудованием для очистки, сушки и хранения зерна общей емкостью порядка 300 тыс. тонн.Докладывая Главе государства о развитии агропромышленного комплекса области, аким СКО Ерик Султанов отметил, что ежегодно увеличиваются субсидии в АПК Северо-Казахстанской области, и в нынешнем году они составили порядка 17 млрд тенге. Наблюдается рост инвестиций: с начала текущего года в основной капитал сельского хозяйства инвесторами вложено порядка 24 млрд тенге (на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года).