Низкопольный 12-метровый автобус оснащен кондиционером, пандусом, стеклами, не пропускающими инфракрасные лучи. Он вмещает более 100 пассажиров, обладает высоким уровнем плавности хода и шумоизоляции.

– Большинство осуществлявших в Алматы деятельность автопарков не вкладывали средства в развитие сферы, большая часть средств находилась в теневом секторе, но сегодня налажены прозрачные механизмы, позволяющие добросовестным компаниям развиваться. Наши горожане готовы пересаживаться на общественный транспорт, но только при надлежащем уровне сервиса, – отметил аким города Бауыржан Байбек. – Автобусы этой марки отличаются высоким качеством, поэтому с экономической точки зрения перспективы у компании существуют.

По словам Андрея Кунаха, представителя официального дистрибьютора пос­тавщика этих автобусов в Казахстане, интерес инвестора свидетельствует о привлекательности рынка пассажирских перевозок Алматы:

– Мы видим позитивные перемены в городе, рынок пассажирских перевозок стал более прозрачным, к тому же ощущается оказываемая поддержка со стороны администрации города. Думаю, что тестирование нашего автобуса станет началом дальнейшего плодотворного сотрудничества.