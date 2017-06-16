Свежий выпуск
​Поездка – за хорошую учебу и труд
Даурен Садвакасов

Всего тринадцать жасулановцев из Шымкента, среди которых отличники и хорошисты, а также ряд военнослужащих, были определены для посещения Международной специализированной выставки 

«ЭКСПО-2017» в Астане. Прибывших в столицу участников встретили и разместили в республиканской школе «Жас ұлан» им. Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Во время посещения выставки «ЭКСПО-2017» участники осмотрели павильоны разных стран мира, ознакомились с их достижениями в области возобновления чистых источников энергии.

В рамках пребывания в столице жасулановцы посетили также резиденцию Президента, Национальную библиотеку, Национальный университет обороны МО РК, Военно-патриотический музей МО РК и многие другие достопримечательности Астаны. Билеты на ЭКСПО-2017 жасулановцам предоставил акимат Южно-Казахстанской облас­ти в ходе посещения республиканской военной школы «Жас ұлан» депутатами Сената Парламента РК под руководством Дариги Назарбаевой.

– Я очень рад тому, что нам предоставили такую возможность приехать на Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017». Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие и возлагаемые надежды, будем усердно трудиться, учиться и постигать военную науку, – поделился своими впечатлениями десятиклассник Чингиз Махтатов. 

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