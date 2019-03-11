​Поездки в регионы

Заместитель председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров с рабочей поездкой находится в Алматинской области. Сенатор посетил Алматинский областной суд, где провел встречу с руководством суда. Затем состоялось совещание с судебным корпусом и работниками правоохранительных органов региона по вопросам изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РК.

В своем выступлении Бектас Бекназаров рассказал об изменениях в отечественном законодательстве и задачах, поставленных Президентом на съезде партии «Nur Оtan».

Вице-спикер Сената акцентировал внимание аудитории на важной роли таких программных документов, как Послание Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и статья «Семь граней Великой степи».

Он отметил, что Президент страны всегда уделяет особое внимание судебному реформированию.

– Наряду с этим Елбасы также сказал о возможности модернизации судебной системы в том случае, если в обществе будет высокий уровень доверия к судьям, при этом конечная цель – это независимая и неподкупная судебная власть, – заметил Бектас Бекназаров.

Вице-спикер Сената подробно остановился на вопросах гуманизации отечественной системы правосудия. По его словам, в первые годы становления независимости страны в местах заключения содержались почти 100 тыс. человек. Сейчас этот показатель снизился в 3 раза. Закрылись 7 исправительно-трудовых учреждений. Однако сейчас, по мнению Бектаса Бекназарова, пришло время пересмотреть некоторые нормы законов, в связи с этим проводится масштабная работа, итогом которой станет повышение доверия населения к судам.

В этот же день состоялась встреча с активом города Талдыкоргана, в которой приняли участие депутаты маслихата, представители пенитенциарных органов, общественных организаций, ветераны.

Депутат Сената Парламента Рыскали Абдикеров, находящийся с рабочей поездкой в Карагандинской области, посетил Бухар-Жырауский и Каркаралинский районы.

В ходе встречи с жителями Бухар-Жырауского района сенатор подробно рассказал о 100 конкретных шагах по реализации Пяти институциональных реформ, статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также о задачах, вытекающих из выступления Главы государства на XVIII съезде партии «Nur Оtan».

Жительница поселка Ботакара многодетная мать Г. Токабаева обратилась к депутату с просьбой решить вопрос о том, чтобы при назначении детских пособий не учитывалось имеющееся подсобное хозяйство, так как содержание домашнего скота требует немалых расходов.

С жителями Мамлютского и Жамбылского районов СКО провел встречи депутат Сената Ерик Султанов. Сенатор доложил о комплексе мер по реализации социальной политики, направленной на поддержку малообеспеченных слоев населения и многодетных семей, о минимальной выплате на каждого ребенка в многодетных семьях, о повышении пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, до 30%, о повышении заработной платы до 30% низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы, на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях, о доступном жилье для многодетных семей и др.

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область депутаты Сената Парламента Михаил Бортник и Бактыбай Чельпеков посетили Мангистауский район.

С целью разъяснения социальных инициатив Президента, озвученных на XVIII съезде партии «Nur Оtan» депутаты Сената Аскар Бейсенбаев и Едил Мамытбеков посетили завод по производству строительных материалов ТОО «Selena Insulations», предприятия по производству светодиодной продукции ТОО «Led system media» и ТОО «Led solution», а также тепличный комплекс ТОО «АстанаЭкоСтандарт».

В ходе встреч сенаторы проинформировали о реализации социальной политики.

С жителями Акмолинской области инициативы Главы государства обсудили сенаторы Рашит Акимов, Даурен Адильбеков и Дулат Куставлетов. Так, в Егиндыкольском районе парламентарии посетили центральную районную больницу. В ходе беседы работники медицинского учреждения отметили, что с большим воодушевлением восприняли выступление Президента страны Нурсултана

Назарбаева на очередном съезде партии. И уверены, что предпринимаемые меры по поддержке работников бюджетных сфер станут новым импульсом в подготовке молодых специалистов.

В Экибастузе в эти дни побывали Манап Кубенов и Нуржан Нурсипатов. Визит в регион начался со встречи с многодетными матерями поселка Солнечного. Сенаторами подробно разъяснены основные поручения Главы государства, касающиеся повышения доходов малообеспеченых слоев населения; решения жилищных вопросов граж­дан с низкими доходами и т. д.

Продолжается рабочая поездка депутатов Сената Парламента Марата Тагимова, Мухтара Джумагазиева, Ансара Мусаханова в Актюбинскую область. Накануне сенаторы побывали в Мартукском районе.

В Таразе с рабочим визитом находится депутат Сената Абдалы Нуралиев. Депутат встретился со студентами Таразского инновационно-гуманитарного университета. Он акцентировал внимание на программе «Общество благополучия: 10 целей десятилетия», которую Президент страны Нурсултан Назарбаев озвучил на ХVIII съезде партии «Nur Оtan».