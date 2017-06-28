На выезде из Алматы при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский – старший инспектор специаль­ного отряда быстрого реагирования департамента внутренних дел Алматы, капитан Жандос Нургазиев. Он нес службу на стационарном посту полиции на третьем километре автодороги Алматы – Капшагай.

Как уточняет пресс-служба ДВД города, 26 июня около 16 часов 50 минут водитель автомашины МАЗ-642208 гр. Б., 1987 года рождения, следуя на юг, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на находившегося на посту полицейского. От полученных травм страж порядка скончался на месте происшествия.

Факт ДТП зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, часть 3 УК РК. Расследование ведет управление дознания ДВД города Алматы.

Жандосу Нургазиеву был 31 год. В органах внутренних дел он работал с 2009 года. У погибшего остались жена и двое детей.