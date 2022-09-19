Погибла при неизвестных обстоятельствах. Тело женщины нашли в горах Алматы

Тело пропавшей женщины обнаружили в горах Алматы. В Департаменте полиции города прокомментировали публикацию из соцсети по делу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

18 сентября в отдел полиции при управлении полиции Ауэзовского района поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила об исчезновении своей сестры В.В. Солдатовой 1988 года рождения.

По словам заявительницы, 17 сентября около 10:00 часов Солдатова вышла из дома и не вернулась.

«При этом заявительница уточнила: ее сестра в разговоре со своим парнем сказала, что собирается поехать в горы. А чуть позже она написала молодому человеку, что ее укусил паук.

В ходе поисков вдоль реки в горной местности было обнаружено тело В. Солдатовой без внешних признаков насильственной смерти», – сообщили в полиции.

Между тем в публикации в Facebook утверждается, что женщину «изнасиловали, убили и выкинули в горную реку». Нашли ее друзья через 2 дня поисков.

В полиции отметили, что для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел и руководства ДП Алматы.