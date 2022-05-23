Погибли 5 человек – легковушка столкнулась с прицепом трактора в ВКО

Смертельное ДТП произошло 22 мая около 07:40 часов на 959 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«36-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro, следуя со стороны Алматинской области в сторону села Калбатау Жарминского района, допустил столкновение с прицепом трактора, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro и четверо его пассажиров скончались на месте аварии. Один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.

По их версии, водитель «не выбрал безопасную скорость».

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.