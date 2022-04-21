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Происшествия , Крупные ДТП
Погибли три человека – минивэн столкнулся с прицепом КамАЗа в Костанайской области

Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook начальника Департамента полиции региона Ерлана Омарбекова.

20 апреля в 22:25 часов в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции поступило сообщение, что на 76 км автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло ДТП.

«26-летний водитель автомашины Toyota Estima на российском учете, житель города Житикары, двигаясь в сторону города Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля «КамАЗ», двигавшегося во встречном направлении под управлением водителя 1994 года рождения, жителя города Костаная.

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Estima и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы», – сообщил Ерлан Омарбеков.

По факту ДТП полиция начала досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для установления причины аварии назначены все необходимые экспертизы.

Как сообщил Омарбеков, всего с начала года на территории области зарегистрировано 84 ДТП, в которых 19 человек погибли и 98 получили ранения. По статистике с участием иностранного транспорта с начала года произошло 21 ДТП, в которых 9 человек погибли и 20 получили ранения. По вине водителей транспортных средств на российском учете произошло 15 ДТП, в которых 8 человек погибли и 12 получили ранения.

Главный полицейский области обратился к участникам дорожного движения.

«Произошла трагедия, которая унесла жизни трех человек.

В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий и каждое такое происшествие на дороге – это большая беда.

Будьте внимательны, бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и культуру вождения. Водители несут ответственность не только за себя, но и пассажиров», – обозначил он.

 

 

 

 

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