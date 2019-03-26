Происшествия
Погибшая в ДТП на проспекте Кабанбай батыра девушка была матерью-одиночкой
Екатерина Елисеева
Девушка, погибшая в ДТП на проспекте Кабанбай Батыра, воспитывала несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщил председатель правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов в ходе брифинга в пресс-центре столичного акимата, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Погибшая Айзат Нурекенова - жительница Карагандинской области, по транспортировке окажем помощь. Она мать-одиночка, у нее один несовершеннолетний ребенок", — рассказал председатель правления. 

По данным заместителя руководителя управления транспорта и дорожной инфраструктуры Алихана Куатбекова, у погибшего водителя 301 маршрута Абая Оспанова 1966 года рождения остались четверо детей, старшей дочке 17 лет. 

"Сам водитель в 6:30 утра перед выходом на линию прошел предрейсовый осмотр. Соответственно, никаких жалоб и вопросов по его состоянию здоровья не возникало. Само транспортное средство проходило технический осмотр. В техническом плане, на текущий момент, тоже ничего не обнаружено. Сам покойный водитель характеризовался как положительный сотрудник, не было никаких нареканий. Создана специальная комиссия", - добавил Бекмырза Игенбердин.

Также руководитель управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров проинформировал, что за медицинской помощью обратилось 36 человек.

"Бригадами скорой помощи 26 человек были доставлены в стационары города, 23 - в городскую многопрофильную больницу, 2 - в горбольницу №1 и один человек - в центральную дорожную больницу. 8 пассажиров с легкими ушибами обратились в стационары самостоятельно. Все пострадавшие - взрослые, детей среди них нет. Один пациент на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии, у шестерых состояние тяжести оценивается как тяжелое. У восьми человек состояние оценивается как средней степени тяжести", — сообщил Надыров.

На брифинге было отмечено, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация о том, что в больницах для пострадавших не хватает запасов крови. Спикеры официально заверили, что все необходимое имеется и медицинская помощь оказывается в полном объеме.

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