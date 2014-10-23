Общество Погибшие в Афганистане воины–интернационалисты Акколя увековечены в мраморе Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Напоминанием о той войне станет и установленная рядом с мемориальной стеной боевая машина пехоты, броня которой не раз спасала солдат от вражеского огня, сообщает kazpravda.kz.



В торжественной церемонии приняли участие гости из Астаны, Степногорска, Алматы, Москвы. Среди них – генерал, член ОО "Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане" Марат Марденов, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Бакытбек Смагул, отметившие особую значимость события.



Монумент был установлен по инициативе председателя районного совета воинов–"афганцев" Сатпека Алимжанова, которого поддержали боевые товарищи, руководство Аккольского района и общественность города. "Мы не имеем права забывать героев той войны. Они – пример нам, нашей молодежи", – обратился к присутствующим аким района Темиржан Едигенов.



На митинге также выступили: депутат областного маслихата Валерий Симчук, бывший директор Комсомольского ремонтного механического завода Анатолий Тимошин и другие. Перед возложением цветов молитвы прочитали имам мечети и священник православной церкви.

