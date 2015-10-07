Погода 7 октября на большей части Казахстана ожидается без осадков.
На большей части территории Казахстана погода ожидается без осадков 7 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
По данным синоптиков, на западе Республики возможны дожди, усиления ветра и туман в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов.
Вместе с тем, из-за заморозков в нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Так, 7 октября в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской области ожидается понижение температуры ночью до 0–5 мороза.
В Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, ночью в Северо-Казахстанской, днем в Карагандинской областях ожидается усиление ветра местами 15–20 м/с. А в Атырауской, Восточно-Казахстанской областях утром местами ожидается туман.
Также по данным синоптиков, в Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайскойобластях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане днем ожидается погода без осадков, +12, в Алматы днем будет солнечно, +20.