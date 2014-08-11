Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 11 августа

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, днем воздух прогреется до +31–33 градусов, ветер – 9–14 м/с.

В Алматы также ожидается переменная облачность, погода без осадков, днем воздух прогреется до +33–35 градусов, ветер – 0–5м/с.

На юге и в центре республики сохранится жаркая без осадков погода с дневной температурой от +27 до +37 градусов, местами до 42 градусов жары.

В западных областях Казахстана местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит 25–33 градусов жары.