Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана 10 октября, передает Kazpravda.kz.
"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, местами на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), на севере – возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе днем – пыльная буря", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Утром и днем в Кызылординской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области возможен град.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – с пыльной бурей.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.
Днем в Карагандинской области местами ожидается ветер 18 м/с.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.