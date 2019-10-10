Общество
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана 10 октября, передает Kazpravda.kz.    

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, местами на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), на севере – возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе днем – пыльная буря", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Утром и днем в Кызылординской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области возможен град.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – с пыльной бурей.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

Днем в Карагандинской области местами ожидается ветер 18 м/с.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на октябрь в Казахстане.

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