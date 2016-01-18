Погода без осадков ожидается в Казахстане 18 января

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На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке и юго-востоке республики с прохождением фронтальных разделов ожидаются местами снег, метель, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт Комитета по ЧС МВД РК.
Вместе с тем синоптики прогнозируют местами туман, гололед и усиление ветра.
"В Атырауской области ожидаются порывы ветра 17–22, днем местами до 25 м/с, местами туман, гололед. В Костанайской, днем в Актюбинской областях местами – туман, низовая метель, ветер 15–20 м/с. В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, ночью местами ветер 15–20 м/с с метелью. В Восточно-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях местами усиливался ветер 15–20 м/с с метелью. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15–23 м/с. В Алматинской области местами – туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью ветер 15–20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами – туман, днем ветер 15–20 м/с. В Кызылординской области местами – туман", – говорится в официальном сообщении.
Кроме того, по информации ведомства, в связи с выпадением значительных осадков в горных районах Алматинской области в период 17–18 января ожидается сход снежных лавин.
Спасатели предупреждают не выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.