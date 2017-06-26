Погода на 26 июня в Казахстане: возможен град

В большинстве регионов Казахстана 26 июня сохраняется неустойчивая погода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Сегодня местами по стране ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, возможно выпадение града.
На юге республики днем возможна пыльная буря.
Днем в Кызылординской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра 15–20 м/с с пыльной бурей. В Акмолинской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, днем усиление ветра 15–20 м/с. В Костанайской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра 15–20 м/с. В Южно-Казахстанской, Жамбылской областях утром и днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15–20 м/с. Днем в Павлодарской области местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра 15–20 м/с. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15–20 м/с, днем возможно выпадение града. Ночью в Алматинской, Мангистауской областях местами – гроза. В Актюбинской области местами усиление ветра 18 м/с.
Днем местами в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара. Днем местами в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.