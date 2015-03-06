Свежий выпуск Погоду искусственный джинн подчинит? Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

А еще у выпускника МВТУ им. Баумана есть хобби, следствием которого стало появление ряда запатентованных разработок. Их внед­рение, заверяет инженер, откроет перед Казахстаном новые перспективы. Это – кольцевая электростанция, способная влиять на погоду, маятниковый ветродвигатель, позволяющий добывать грунтовые воды в засушливых районах, способ добычи дешевого газа из отработанных шахт и еще один альтернативный путь получения электроэнергии, о котором он не распространяется, поскольку заявка на получение патента пока не подана. Эти принципиально новые конструкции, которым нет аналогов в мире, будут наверняка востребованы для показа на ЭКСПО-2017. Исключение составит лишь газ, который будет добываться в Караганде.

Принцип действия разработанной Омиром Баялиевым ветровой электростанции – резонансное взаи­модействие двух ветроустановок в виде колец – большого и маленького, помещенных одно в другое. Такое взаимодействие порождает явление, похожее на смерч, который бывает зимой в степи (его еще называют поземкой) или летом в пустыне. Вопрос: в чем отличие изобретения Омира Баялиева от классических ветроустановок?

– У последних лопасти взаимодействуют только с тем ветром, с которым они непосредственно соприкасаются, – объясняет инженер. – В моем случае ветроустановка создает вокруг себя смерч и начинает взаимодействовать с ветром за территорией своих лопастей. При этом диаметр искусственного смерча в два-три раза больше самих колец. Высвобождаемая энергия, соответственно, используется для генерации электроэнергии. Диаметр электроустановки не ограничен, и если мы сделаем кольцо диамет­ром в несколько километров, то, по моим расчетам, появится смерч, который даст возможность вырабатывать не только электроэнергию, но и изменять погоду.

Чтобы, образно говоря, разогнать тучи, достаточно создать смерч, высота которого будет соответствовать высоте тропосферы, то есть 10 километрам (половина расстояния от Каскелена до Алматы). Все помнят проект о повороте части стока сибирских рек в сторону Казахстана и Средней Азии. Его тогда не реализовали. Наша атмосфера – те же самые реки. На разных высотах – километр, 3 километра, 5, 7, 10 – воздушные потоки идут в разные стороны. И в зависимости от высоты меняется структура облаков – перистые, перисто-кучевые, грозовые, дождевые и т. д.

А что такое облака? Это и есть та самая вода, без которой нет жизни. И если поставить несколько кольцевых ветроустановок, то мы сможем изменять направление ветров и в засушливых местах подавать дождь, а там, где чрезмерная влажность, снизить выпадение осадков.

Недавно в социальных сетях поместили фотографию под названием «50 оттенков серого». На них показан Алматы в разное время суток, с учетом изменения плотности смога в районе проспекта Раимбека.

– Я живу в Каскелене, – рассказывает инженер. – Возле моей работы (а мой офис расположен рядом с проспектом Аль-Фараби) есть высотка. Приезжая утром на работу, я ее вижу, к обеду она уже в тумане, а вечером, когда уезжаю, ее почти не видно. Так вот, если создать искусственный смерч в Алма­ты, то в зависимости от его высоты мы сможем разогнать смог, переправив его в нужном нам направлении – на запад, юг, север или восток. Возможность получать не только электроэнергию, но и влиять на погоду, разогнать смог и т. д. – это и есть побочные эффекты.

Демонстрационные образцы этого изобретения уже есть. Теперь казахстанский инженер готов взяться за разработку кольцевой ветростанции, где диаметр внешнего кольца будет составлять 60, а внутреннего – 20 м.

– На пальцах это не просчитаешь, – говорит Омир Каримович. – В настоящий момент я веду переговоры с институтом механики и волновых аэродинамических взаимодействий Московского университета, где есть программы по аэродинамике и специальный компьютер «Ломоносов». Москвичи, когда мы год назад обратились к ним, очень заинтересовались этой разработкой, но переговоры пошли интенсивнее только сейчас, когда у них в связи с мировым кризисом сокращается финансирование науки, и теперь руководство ставит перед российскими учеными задачу – помимо чисто научных, финансируемых государством тем работать и по хоздоговорам. Вот и мы воспользовались этим.

Как говорит Президент Казахстана, есть кризис, а есть возможности. Математическую модель кольцевой ветростанции, если мы сейчас заключим договор, я предполагаю получить в течение трех-четырех месяцев. Имея ее, можно будет делать технико-экономическое обоснование, на это уйдет еще два-три месяца. На внедрение кольцевой ветро­установки в производство требуется порядка 3 млн. долларов. Но когда на руках есть расчеты, с инвестором разговаривать проще.

Вторая разработка Омира Баялиева – маятниковый электродвигатель. Его достоинство в дешевизне, поскольку он будет работать в режиме не вращения, а качания. Когда имеющаяся у ветродвигателя единственная лопасть качается вверх-вниз под воздействием ветра, можно сразу ставить насос и качать воду. Его производительность примерно 3 куба воды в час. Это, по словам инженера, очень актуально для пастухов и в местности, где уровень грунтовых вод составляет 10–15 м.

Опытный образец маятникового ветродвигателя уже готов. Теперь предстоит найти организацию – машиностроительный завод или даже мастерскую, которые имеют и потенциал, и желание производить его.

Третье направление, над которым работает Омир Баялиев, – это опять же следствие теории взаимодействия.

– В марте собираюсь в Караганду. Там имеется около 15 шахт, где уже выбрали уголь, – продолжает он. – Сейчас они затоплены грунтовыми водами. По моим расчетам, если доставать эти грунтовые воды с глубины 500 метров, то с каждого кубометра можно добыть от одного до двух кубометров так называемого шахтного газа метана. В идущем по трубам природном газе содержание метана составляет около 96 процентов. А в шахтном газе, как показывают проведенные нами анализы, его содержание достигает 99 процентов. То есть он по качеству даже лучше природного газа, но вопрос упирается в проведение испытаний. Дело в том, что у нас нет организаций, которые могли бы взять забор воды на полукилометровой глубине. Поэтому приходится прибегать к услугам россиян. В прошлом году это стоило очень дорого, а сейчас, когда рубль стоит не 5, а 3 тенге, цены для нас упали на 40 процентов.

Если эксперимент казахстанских инженеров подтвердится, то появится возможность получать природный газ метан по цене 1 000 тенге за 1 000 кубов. Для сравнения: в Алматы платят около 21 тыс. тенге за такой же объем. Но изобретатель не собирается продавать полученный таким образом метан. Поскольку для этого требуется куча разрешительных и запретительных процедур, по словам Омира Баялиева, будет проще приобрести для использования этого газа газопоршневую электростанцию и продавать электроэнергию.

– Если мои расчеты подтвердятся и мы получим с 1 кубометра воды 2 кубометра газа, то с инвестициями проблем не будет, потому что газ по тысяче тенге за тысячу кубов – это очень выгодно, – уверен инженер.

Четвертый проект, над которым работает Омир Баялиев, не менее интересен и перспективен. Он касается производства электроэнергии в процессе брожения спиртов, но поскольку заявка на получение патента еще не подана, об этом, как мы уже сказали, говорить он пока не стал.

Говоря об истоках появления технических разработок, внедрение которых, возможно, качественно изменит нашу жизнь, их автор ссылается на старую добрую советскую школу.

– Я не ученый, а обычный инженер, чьи знания базируются на той программе, по которой обучали всех школьников Союза, как в столичных школах, так и в провинциальных, – подчеркнул в завершение беседы уроженец Тараза.