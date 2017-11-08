​Погоня на Каспии

Морские пограничники задержали браконьеров и изъяли крупную партию рыбы ценных пород. Для задержания четверых правонарушителей, к слову, граждан Российской Федерации, пришлось применить оружие. Поскольку так просто отдавать улов гости из Дагестана не собирались.

Как выяснилось, экипаж пограничного корабля «Семсер», заметив плавсредство, потребовал остановиться. Но браконьеры решили пуститься в бега, и тогда началась погоня, в результате которой пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух. В итоге нарушители были остановлены. На борту их промыс­лового судна обнаружили рыбу осетровых пород в количестве 100 штук, двух тюленей, белугу и снасти.

В результате применения оружия пострадавших нет. По данному факту оповещены правоохранительные органы, проводятся фильтрационные мероприятия, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК. Всего за сутки морскими пограничниками задержаны 2 плавстредства и 5 браконьеров.