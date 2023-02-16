Погорельцы из Аулиекольского района вновь просят о помощи, утверждая, что им не на что жить и нечем платить за комуслуги
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Валентина Мелехова, Костанайская область
В крайне тяжелом положении оказались 27 семей, которые остались без средств к существованию. Вся беда в том, что в былые годы эти люди жили и кормились за счет леса: собирали ягоды, грибы, шишки, сосновую пыльцу, лечебные травы... В общем, с весны и до поздней осени занимались заготовками и распределяли их таким образом, чтобы дохода от их продажи хватало до следующей весны.