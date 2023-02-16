Погорельцы из Аулиекольского района вновь просят о помощи, утверждая, что им не на что жить и нечем платить за комуслуги

Например, семья Келлер так жила на протяжении 16 лет. У Натальи Павловны было свое ИП, она торговала вареньем, вениками, сиропом – всем, что только можно было изготовить из даров природы. Однако прошедшая осень разрушила привычный уклад жизни ее и еще около сот­ни семей. Сентябрьский пожар отнял у жителей двух поселков в Аулиекольском районе дома, скот и личные вещи, а у многих еще и работу.

С тех пор прошло уже почти полгода: дома отстроили заново, вещи купили, но примерно третья часть погорельцев не знает, как жить дальше.

– У нас все сгорело, мы остались вообще без дохода. Да, нам выплатили по пять миллионов тенге, но, поверьте, мы не пили, не плясали, а все деньги потратили на самое необходимое. Первые три миллиона тенге нам были выплачены еще в сентяб­ре, примерно через две недели после пожара. Их потратили на одежду и проживание – не у всех ведь есть по два дома, мы оказались на улице. Остатки первого транша и второй мы потратили на приобретение мебели, посуды и кухонных принадлежностей.

В каждой семье не по одному, а по три, четыре, пять человек. Мы не брали дорогие вещи, покупали только самое нужное. Сейчас элементарно каждая ложка, поварешка стоит полторы тысячи тенге… А в тот момент, когда погорельцы получили деньги и массово кинулись в магазины покупать мебель, предприниматели, почувствовав спрос, подняли цены. В итоге диван, который неделю назад стоил 270 тысяч тенге, подорожал до 370 тысяч, – рассказала жительница дома № 53 микрорайона «Бірлік» Наталья Келлер.

С особой тревогой погорельцы ждут следующей недели. К тому времени им выдадут полный пакет документов на дома, в которые они заселились осенью прошлого года. Тогда жителям нового микрорайона «Бірлік» села Аулиеколь придется заключать договоры с коммунальными предприятия­ми на предоставление услуг. К слову, все эти месяцы они пользовались и водой, и светом, и газом. А вот теперь боятся, что придется платить за это баснословные деньги.

– Ранее была договоренность, что эти расходы возьмут на себя подрядчики. Но она была устной. И теперь оказывается, что строители не хотят брать на себя такую ношу. А как нам быть? – разводят руками погорельцы.

К слову, шести абонентам мик­рорайона «Бірлік» уже прилетели «письма счастья» – предупреж­дения об отключении электроэнергии в случае непогашения задолженности.

– До ввода домов в эксплуатацию обязательства по оплате коммунальных услуг дейст­вительно несли подрядные организации. Но с того момента, когда людям были вручены ключи от квартир, а именно с 25 октября, эти обязательства несут уже сами жители. Нужно быть объективными: люди там живут, пользуются коммунальными услугами, и значит, сами и должны их оплачивать, – сказал руководитель управления строи­тельства Костанайской области Берик Танжариков.

Предвидя, что вскоре придут коммунальные счета, пострадавшие от пожара в Аулиекольском районе написали коллективное письмо в акимат с просьбой выделить им еще деньги из фонда «Қайырымдылық KZ», который был открыт для сбора средств для ликвидации ЧС.

– Мы приняли это обращение и подали ходатайство в фонд «Қайырымдылық KZ» о необходимости выделить дополнительные средства погорельцам. Сами же пока проверяем и перепроверяем предоставленную информацию. Дело в том, что есть основной список пострадавших, но есть еще и люди, которые на момент пожара отсутствовали дома или в поселке в связи с родами, командировками и так далее, и ранее они не обращались за помощью. Проверка ведется в отношении порядка 20 человек. Обращение погорельцев находится в работе, – пояснил аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

В общей сложности в фонд «Қайырымдылық KZ» поступило порядка 1,3 млрд тенге. Примерно третья часть этих денег, а именно 427,8 млн, была направлена на восстановление леса, еще 123,7 млн тенге – на восстановление инфраструктуры и благоустройство территории нового микрорайона «Бірлік», где теперь живут погорельцы. 355,5 млн тенге выплачены в качестве матпомощи людям, пострадавшим от пожара.

– Если говорить о структуре поступлений в фонд, то хочу отметить, что с личных карт-счетов казахстанцев поступило 176 миллионов тенге – примерно 15% от общей суммы. Остальные деньги пришли от крупных компаний, госучреждений и юрлиц. Многие из них, особенно крупные предприятия, отправляли деньги на восстановление леса и инфраструктуры. Поэтому наш фонд работает в трех направлениях: люди, лес, инфраструктура. Сейчас в фонде осталось порядка 370 миллионов тенге. Эту сумму опять-таки разделим по трем направлениям. То есть какая-то часть денег будет выплачена людям, пострадавшим от пожара, – сообщила представитель ОФ «Қайырымдылық KZ» Гульмира Капенова. – Точная сумма будет зависеть от количества людей, которым по ходатайству комиссии положена выплата. Скорее всего это будет равномерная сумма. Если раньше мы оценивали нанесенный стихией ущерб отдельно каждой семье, в связи с чем и сумма выплат была разной, то теперь прошло время и все в одинаковой ситуации – сумма будет одинакова для всех пострадавших.

Выплаты из фонда планируют осуществить в ближайшее время. По предварительным подсчетам, погорельцам будет выделено еще примерно по миллиону тенге. Конечно, это не покроет того ущерба, который нанесла стихия, ведь многие оценивают сгоревший товар (веники, варенье, соленья) в два миллиона тенге и более, но на оплату коммунальных услуг и на возобновление бизнеса должно хватить.