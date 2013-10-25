Погорельцы. Одна беда на всех

Погорельцев всего за сутки пре­дупредили о принудительном выселении в руководстве центра. 5 семей – а это больше 30 человек, среди которых есть маленькие дети и инвалиды, в ужасе ждали наступления дня «Х». Ведь идти им было некуда. У большинства квартиры в сгоревшем доме еще не готовы к заселению. Деньги на ремонт в акимате выделили лишь на две семьи, остальные справлялись сами. Когда ремонт в доме только начался, всю сантехнику вывезли в неизвестном направлении, а новую так и не поставили. В квартирах нет унитазов и ванн, стены в копоти, у многих проваливается пол. В такие условия людей вынуждают вернуться. Причем если не захотели по-хорошему, решили выселить по-плохому. В квартирах в центре оралманов в одно утро отключили воду и свет.

– Детей мы не могли с утра ни напоить, ни покормить. Мы считаем, что нас берут на измор. Надеются, что если нам все отключат, мы сами уйдем, но идти нам некуда! – жалуются погорельцы.

Люди показывают удостоверения, которые им выдали при вселении в центр оралманов. Здесь только дата вселения, дата выселения не указана. Пострадавшим обещали дать столько времени, сколько потребуется, не ограничивая их в сроках.

– Мы не говорим , что будем жить здесь вечно. Мы просим отсрочку, хотя бы месяц. Как мы пойдем в разваливающиеся квартиры с маленькими детьми? Нам с утра сказали, что вообще подъезд закроют, и мы даже в квартиры не попадем. Поэтому мы все с утра отправились с работы, вот стоим, караулим, – рассказывают люди.

Причем если бы все квартиры в центре были заняты и мест, чтобы расселить вновь прибывших репатриантов, не было. Но в центре адаптации оралманов больше половины помещения пустует. Потому люди не видят острой необходимости в их выселении и просят небольшую отсрочку.

Между тем одна из семей , где совсем маленькие дети, все-таки решила выехать. Правда, в их квартире есть то, что необходимо для жизни. Буквально через несколько часов после приезда журналистов над погорельцами все-таки сжалились – дали свет и воду в квартиры. Но вопрос об их выселении до сих пор открыт.

Еще одна трагедия

Не улеглись еще страсти по пожару в начале года, как случилась новая трагедия. В десятиэтажке на последнем этаже глубокой ночью начался пожар. Выгорели сразу 6 квартир, в одной из них погибла женщина. Она была парализована и не могла спастись.

По словам жителей, возгорание началось с коридора. Здесь за окном на протяжении двух лет с крыши свисали два кабеля, которые при малейшем ветре или влажности начинали замыкать. К слову, экспертиза подтвердила , что пожар произошел именно из-за неисправной электропроводки. Сначала сгорела деревянная рама, затем огонь перебросился на двери, а потом загорелись и квартиры. От них осталось лишь пепелище.

Люди почти месяц жили без света, воды и газа. Некоторых приютили соседи и родственники. Представители городского акимата посетили погорельцев почти через 10 дней после трагедии. Людей принял даже аким Мангистауской области. До этого момента пострадавшим помогали неравнодушные горожане, предприниматели и даже журналисты, которые своими силами организовали сбор вещей для погорельцев. Здесь, на встрече, жителям пообещали ремонт квартир, но за счет предпринимателей.

В одной из квартир ремонт уже закончен. Все, что сделали горе-ремонтники, – это побелили, заштукатурили стены и потолок, застелили линолеум (причем сразу на сгоревший пол с дырами). Дверные наличники уже отходят, штукатурка осыпается, в ванне трубы менять не стали, а на кухне, хоть и поменяли, но толку от этого нет. Они уже протекают.

В сгоревшем коридоре нужно идти как «по минному полю» – шаг вправо, шаг влево – и ударит током. Провода, которые висят здесь повсюду, под напряжением. Такая же картина и в противоположном коридоре. Только к открытым электрощиткам и запутанным проводам прибавилась еще одна проб­лема. Хотя она существует уже больше 15 лет, но после этого пожара вновь стала актуальна. Дело в том, что во время приема у акима области Алика Айдарбаева люди попросили новую крышу. Им пообещали ремонт. И сделали. Только почему-то половину. С той стороны крыши, за ремонт которой и не брались, во время дождя в квартиры бежит по стенам вода. А из-за того, что проводка в доме уже дышит на ладан, от стен в доме начало бить током. Во время недавнего дождя вода лилась с крыши прямо на щиток, и здесь снова закоротило. Жители заметили вовремя, и трагедии удалось избежать.

Как на пороховой бочке

После недавнего пожара сотрудники ДЧС проводят профилактические рейды по квартирам жителей. Они обращают внимание на состояние электропроводки в ветхих домах и разъясняют правила пожарной безопасности, вручая жильцам памятки и инструкции. Люди часто жалуются пожарным.

– Доходит до абсурда. Чтобы включить микроволновую печь, приходится выключать холодильник. Зимой, когда нет отопления, включают обогреватели, и сети не выдерживают нагрузки, – рассказывает одна из жительниц старого дома.

Таких домов в областном центре десятки. Проводка старая, да и на такое количество электроприборов она изначально не была рассчитана. Еще хуже в местах общего пользования. По статистике пожарных, короткие замыкания в подъездах, особенно в нижних районах города, возникают все чаще.

Татьяна Воронина, начальник отдела дознания ДЧС Мангистауской области, отмечает, что во время рейдов в нижних микрорайонах были выявлены десятки нарушений в состоянии электропроводки.

– Мы обошли несколько домов в том же четвертом микрорайоне, где недавно был пожар, и ужаснулись, в каком состоянии находятся электрощитки, проводка и другое электрическое оборудование.

Спрашиваешь, почему не обращаетесь в обслуживающие организации, в ответ только и слышишь: бесполезно, – говорит Татьяна Воронина.

Между тем в специализированных компаниях, обслуживающих внутридомовые электросети, отмечают, что действующий тариф очень низкий – он не покрывает всех затрат на ремонт. И еще – в оплату не заложен ремонт внутридомовых сетей, лишь их профилактический осмотр и замена лампочек.

В Обществе защиты прав потребителей говорят: по закону все общедомовое имущество принадлежит собственникам жилья. Поэтому за содержание сетей несут ответственность либо специализированная компания, либо ПКСК.

– Задача жильцов – требовать от ответственной организации отчета по состоянию сетей. Необходимо понять, что сами управляющие компании никогда не станут проявлять инициативу в этом вопросе. Чем больше внимания уделяют этой проб­леме сами жильцы, тем выше вероятность того, что обслуживающая компания вынуждена будет следить за состоянием электросетей и поддерживать его на должном уровне, – рассказывает Никар Рафикова, президент Мангистауского областного общества защиты прав потребителей.

А пока организации и жильцы разбираются, что делать и как быть, пожарные ведут нерадостную статистику: количество пожаров в жилом секторе Актау значительно выросло по сравнению с прошлым годом.

Ольга БЕРЕЖНОВА,

Актау