В Семее от главы Минздрава ждут прямого диалога с общественностью.

В конце января министр здравоохранения РК Ажар Гиният про­явила креатив – на своей страничке в Facebook руководитель анонсировала проект «100 дней – 100 вопросов», пригласив сограж­дан оставлять на портале предложения по улучшению медпомощи. Демократично, без бюрократии.

В Семее инициативу оценили на «ура» и в свою очередь выступили за формат прямого диалога. Как рассказали в общественном фонде «Центр семьи», активисты готовы вместе с медиками обсуж­дать наиболее злободневные вопросы местного здравоохранения и озвучивать их министру в мессенджере в виде четких сообщений или инициатив в ходе онлайн-конференции.

– Почему нужен прямой диалог с министром? – поделился рассуждениями семейский общественник Николай Исаев. – Как показывает жизнь, акимы не умеют общаться с людьми. На уровне облздрава многие вопросы просто невозможно решить, например, ту же проблему цен на лекарства. Кроме того, если с общественниками врачи могут спокойно разговаривать, то перед своим руководством они помалкивают – боятся гонений.

По словам активиста, слабой является также надежда на реак­цию депутатов Парламента. Мажилисмены пребывают в зоне комфорта, у них, как правило, оторванные представления о реальности. Они не знают, как живут обычные казахстанцы. Например, прилетели депутаты на встречу с семейчанами, но в аэропорту их встретил глава местной исполнительной власти. Организованно свозил гостей в новый микрорайон перспективной застройки «Карагайлы», в музей.

– Депутатам показали красивую картинку, но они не заметили, что их везли по пыльной загазованной улице, – подчеркнул общественник. – Им не сказали, что транспорт­ная сеть города совершенно не рассчитана на новый район, где в будущем планируют поселить 80 тысяч человек.

В этом плане, как ни странно, позиция главы ведомства является более лояльной и гибкой. В общественной организации вообще предложили выбирать доверенных лиц Президента из числа энтузиастов, активистов. Они должны быть наделены правом прямого выхода на министров, чтобы без бюрократии озвучивать самые острые проблемы. В первую очередь – на министра здравоохранения как главу самого социального ведомства.

Как заметили в общественном фонде, Семей имеет право на особое внимание со стороны медиков. Сорокалетние ядерные испытания повлияли на нехарактерное развитие отдельных заболеваний. При этом в городе нет типовых поликлиник, все помещения приспособленные. Поликлиника №7, например, действует в здании бывшей гос­тиницы – с узкими коридорами, без возможности разделения потоков пациентов.

– Много вопросов по детской кардиологии, по звену первичной медико-санитарной помощи, – говорит руководитель Центра семьи Жанна Жибраева. – Нагрузка растет, а корпуса остаются теми же. Это создает неудобства и риски в условиях пандемии. Нужно обсуждать вопрос мотивационных пакетов от государства для привлечения медицинских кадров. Это и жилье, и кредитование, и детские сады. Проблемы в здравоохранении были и есть, но решать их надо совместными усилиями, находя какие-то комп­ромиссные пути.

Общественники направили в Минздрав письмо со своими предложениями. Семейчане надеются, что Ажар Гиният их поддержит.