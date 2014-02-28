Поговори со мною, доктор

Общество

Интересно, что вовсе не ошибка наших врачей ее возмутила (а она ведь и понервничала, и потратила деньги на поездку и обследование в Германии). Ничего, главное – здорова, говорила себе она. Другое обидело – холодный отстраненный тон молодого врача, который, обследовав ее после маммографии, сказал: «Только операция» и, не поднимая головы, выписал направление. Почему-то именно то, что с ней не поговорили, ничего не объяснили и не подбодрили, задело ее больше всего.

Согласитесь, мы приходим к врачу не только за рецептом и профессиональной консультацией. Люди моего поколения еще помнят медиков, в глазах которых было участие, и после общения с ними ты чувствовал себя намного лучше, увереннее, а иногда даже почти здоровым. Такие сейчас встречаются все реже, и, как правило, это врачи еще старой школы. 

Сейчас умение общаться с больным называют коммуникативными навыками. И то, что они помогают в лечении, признают в других странах. На Западе, например, на эту тему проводят много обучаю­щих семинаров, лекций, и в вузах эти знания и умения включены в основные предметы. 

На недавнем подобном семинаре в Кельне немецкий доктор признавался, что никак не мог понять некоторых странностей в отношении к нему пациентов. После получения в Германии медицинской профессии он переехал во Францию. Работал там много лет, и его очень полюбили пациенты, все стремились к нему попасть на прием, и результаты были очень хорошие. Потом ему пришлось вернуться в Германию, и тут почему-то, хоть его и ценили как очень хорошего специалиста, отношение со стороны пациентов изменилось, стало прохладнее, что ли, и никто уже его так не любил, и очереди к нему не выстраивались. 

И потом он понял почему. Французский язык не был для него родным, и на приеме он нередко переспрашивал пациента, задавал дополнительные вопросы, просил повторить историю недуга сначала. Словом, разговаривал с больными намного больше и внимательнее, чем когда принимал своих соотечественников на родине. Пациенты проникались к нему симпатией, считали, что он действительно хочет им помочь, верили ему, отсюда и успех. 

Семинар был посвящен коммуникативности в работе медсестер онкологических и хосписных служб. Им рассказывали о различных методиках и технологиях, применяемых при контактах с больными. Никогда, например, нельзя произносить слово «нет», даже если ваш ответ на вопрос пациента и его близких отрицательный. Его надо суметь выразить, не применяя подобных слов. И других таких приемов существует множество.

У нас тоже введены подобные предметы в образовательную программу университетов, студенты сдают экзамены по ним. А недавно и в аттестационные требования по сдаче экзамена на квалификацию уже работающих врачей Минздрав ввел вопросы о коммуникативных навыках. Но позволю себе предположить, что все это останется сухой теорией, если в медицинскую профессию приходит человек без призвания. Без таких качеств, как милосердие, сочувствие, желание облегчить страдания, он не сможет помочь больному, даже если сдал экзамен по коммуникативности на пятерку. 

Ольга МАЛАХОВА

