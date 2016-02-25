Интересно, что концерт был приурочен к 10-летию содружества автора и исполнителя песен из поселка Коргалжын с самим РЦНК. Программа вечера оказалась насыщенной. В нем приняли участие ансамбли «Русская песня», «Дударай» (Коргалжын), «Ладушка» и «Шанырак» (Астана).

Творчество Ирины Деевой хорошо известно в Казахстане и за его пределами. Зрители полюбили ее песни, голос, проникновенность интонаций, простоту и ясность стихов, которые она начала писать с 12 лет и публиковала их в областной и республиканской прессе. Вышли в свет два сборника стихотворений – «Прошу минуту тишины» (2001) и «Поговорим по душам» (2006).

Сегодня Ирина руководит ансамблем «Русская песня» при Коргалжынском районном Доме культуры и детским клубом художественного чтения «Гармония». Но и выступления не прерывает. Она дипломант I Республиканского фестиваля «С Россией в сердце», лауреат международного фестиваля песенной поэзии, областного конкурса акынов «Мушайра», республиканского фестиваля Дружбы народов (Астана) в номинации «Золотой голос»...

За вклад в развитие культуры и дружбы между народами Казахстана и России Ирина Деева награж­дена медалью им. Сергея Есенина Союза писателей России, медалью им. Александра Невского, рядом юбилейных наград Республики Казахстан. Все ее начинания охотно поддерживают административные органы и общественные организации – акимат Коргалжынского района Акмолинской области и русской общины Астаны.

Концерт в РЦНК получился душевным, доверительным. Публика тепло принимала все выступления, а Ирине Деевой собравшиеся искренне желали счастья и творческих успехов.