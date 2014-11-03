Пограничник и шестилетний ребенок погибли в ДТП в Мангистауской области

В Мангистауской области в крупной дорожной аварии погиб пограничник и шестилетний ребенок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный портал "Лада.кз".
По данным ДВД региона, 28-летний водитель автомашины "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "УАЗ", в которой находились военнослужащие воинской части 2087 и их дети, всего шесть человек. В результате ДТП 30-летний мужчина и шестилетний ребенок от тяжелых травм скончались в реанимации. Другие пассажиры "УАЗа" с многочисленными переломами и другими телесными повреждениями были госпитализированы в больницу. Сам виновник дорожной аварии не пострадал.
"В отношении водителя "КамАЗа" возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК. Он взят под подписку о невыезде. В настоящее время проводится расследование этого происшествия", – прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Мангистауской области Алия Шермагамбетова.
По данным ДВД региона, 28-летний водитель автомашины "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "УАЗ", в которой находились военнослужащие воинской части 2087 и их дети, всего шесть человек. В результате ДТП 30-летний мужчина и шестилетний ребенок от тяжелых травм скончались в реанимации. Другие пассажиры "УАЗа" с многочисленными переломами и другими телесными повреждениями были госпитализированы в больницу. Сам виновник дорожной аварии не пострадал.
"В отношении водителя "КамАЗа" возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК. Он взят под подписку о невыезде. В настоящее время проводится расследование этого происшествия", – прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Мангистауской области Алия Шермагамбетова.