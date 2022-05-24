Фото: instagram.com/shekaraknbkz/
Общество
Пограничник спас жизнь иностранке в поезде

Военнослужащий Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК в поезде сообщением Атырау – Алматы спас жизнь гражданке Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram КНБ.

В этот день группа военнослужащих следовала из Атырау в Зайсан к новому месту прохождения службы. В полночь взволнованный проводник обратился к старшему группы майору Е. Еркинбаеву за помощью – в соседнем вагоне пассажирке поезда стало плохо, она нуждалась в срочной медицинской помощи.

На просьбу тут же откликнулся рядовой срочной службы Абылайхан Убайдуллаев. По специальности – фельдшер, он до службы в армии работал в скорой.

Женщина была без сознания. По словам ее попутчиков, она жаловалась на боли в сердце и принимала таблетки от давления.

Дорога была каждая минута, и Абылайхан быстро оценив ситуацию, приступил к оказанию первой помощи.

На ближайшей станции больную передали врачам подоспевшей кареты скорой помощи для дальнейшей ее госпитализации.

«Благодаря оказанной квалифицированной первой помощи сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, самочувствие удовлетворительное. Желаем нашему коллеге в погонах хорошей службы», – прокомментировал невропатолог центральной районной больницы села Макат Атырауской области Жалгасбай Рустем.

Слова признательности выразила и сама гражданка Узбекистана Бибигуль Тлеуова: «В поезде у меня случился приступ. Я очень рада, что рядом оказался этот солдат. Тогда не успела поблагодарить его. Хочу передать огромное спасибо ему за оказанную помощь и пожелать успехов в службе».

За воспитание достойного гражданина и чуткого человека руководство департамента Пограничной службы вручило благодарственное письмо матери пограничника Гульбаршын Басановой.

«Абылайхан всегда хотел помогать людям, спасать жизни. С детства он был добрым и отзывчивым ребенком», – рассказывает Гулбаршын Омаркызы. – Когда пришло время службы в армии, мой сын, не задумываясь, пошел в военкомат. Он считает, что, охраняя границу, также приносит большую пользу людям. Мы очень гордимся тем, что наш сын в Погранслужбе выполняет важное для страны дело – охраняет границу своей Родины».

За смелые и решительные действия при спасении человека рядовой Убайдуллаев награжден грамотой и ценным подарком (наручные часы).

Впереди Абылайхана ждет служба на казахстанско-китайской границе.

 

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