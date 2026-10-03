Пограничникам создали условия

В сопредельной с Россией местности, у подножия горы Белуха, построили модуль пограничного поста. Как рассказали в пресс-службе акима ВКО, Белуха является магнитом, притягивающим любителей альпинизма и горного туризма. При этом «двуглавая царица», как еще называют высшую точку Алтая, знаменита своими внезапными погодными капризами, камнепадами и лавинами даже в летнее время.
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