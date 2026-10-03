Пограничникам создали условия

Появление стационарного поста на труднодоступной территории Катон-Карагайского района – это и вклад в охрану казахстанской границы, и дополнительная точка безопасности для путешественников. Новый модуль рассчитан на дежурство в летний сезон с июня по сентябрь. В нем смогут размес­титься четверо военнослужащих: здесь есть комнаты отдыха, кухня, санитарный узел, связь. Как отметили в акимате, сооружение решает задачу создания комфортных условий для несения службы в сложных условиях горного района.