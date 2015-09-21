Пограничники на концертной сцене Фарида АХМЕТОВА

Он прошел в рамках мероприятий, посвященных празднованию знаменательных дат, – 550-летия Казахского ханства, 170-летия Абая Кунанбаева, 20-летия Конституции и АНК. Как сообщила пресс-служба ПС КНБ РК, почетным гостем вечера стал депутат Мажилиса Парламента, кавалер орденов «Айбын» II степени и «Құрмет», председатель Совета ветеранов воинов-«афганцев», автор многочисленных книг на военную тематику Бакытбек Смагул.

Песня «Сағындымелім» в исполнении военнослужащей контрактной службы Академии Пограничной службы КНБ РК Айжан Адамкуловой сразу настроила зрителей на лирический лад. Концертную программу продолжили стихи и песни Абая. После просмотра фильма «Мен көрген соғыс» слово было предоставлено автору этого произведения, поэту Бакытбеку Смагулу, который ответил на вопросы зрителей.

В завершение праздника выступил заместитель председателя КНБ РК – директор Пограничной службы полковник Дархан Дильманов, который поблагодарил Б. Смагула за большой вклад в развитие государственного языка и воспитание у молодежи чувства патриотизма и преданности Родине.



