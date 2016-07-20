Пограничники не позволили ввезти 8 тонн утиного мяса из Кыргызстана

На казахстанско-кыргызской границе пресечен провоз крупной партии мяса птицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

Наряд пункта пропуска "Карасу авто" Кордайского пограничного отряда задержал 37-летнего гражданина Кыргызстана, который пытался ввезти в нашу страну 8 тонн мяса птицы – утиные грудки. Мясо он спрятал в тайнике прицепа, где его обнаружили пограничники.

По факту задержания проинформированы сотрудники прокуратуры Кордайского района. Груз передан в ветеринарную службу села Карасу.

Напомним, в марте на этом же пограничном участке был задержан гражданин Казахстана с 1,2 тонны утиных грудок без сопроводительных документов. Задержанный следовал из Кыргызстана в Казахстан на автомобиле марки "Фольксваген", при осмотре которого контрабанда и была обнаружена.

