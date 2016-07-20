На казахстанско-кыргызской границе пресечен провоз крупной партии мяса птицы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.
Наряд пункта пропуска "Карасу авто" Кордайского пограничного отряда задержал 37-летнего гражданина Кыргызстана, который пытался ввезти в нашу страну 8 тонн мяса птицы – утиные грудки. Мясо он спрятал в тайнике прицепа, где его обнаружили пограничники.
По факту задержания проинформированы сотрудники прокуратуры Кордайского района. Груз передан в ветеринарную службу села Карасу.
Напомним, в марте на этом же пограничном участке был задержан
гражданин Казахстана с 1,2 тонны утиных грудок без сопроводительных документов. Задержанный следовал из Кыргызстана в Казахстан на автомобиле марки "Фольксваген", при осмотре которого контрабанда и была обнаружена.