фото из открытых источников
Пограничный наряд в пункте пропуска "Ауқатты" в Жамбылской области принял роды у соотечественницы, передает Inform.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
"Военнослужащие Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан круглосуточно стоят у рубежей Родины, охраняя и защищая покой нашей страны. Но иногда им приходится не только заниматься основным предназначением, но и оказанием помощи населению республики, ярким примером можно привести случай в одном из пунктов пропуска Кордайского района Жамбылской области. 2 декабря 2018 года около 19 часов 30 минут в пункте пропуска "Ауқатты" войсковой части 2038 пограничной службы КНБ РК подошла наша соотечественница Фарида, следовавшая из Кыргызской Республики. В ходе пересечения Государственной границы у нее начались преждевременные роды прямо на месте службы пограничного наряда, несущего дежурство у шлагбаума территории пункта пропуска", – рассказали в пресс-службе ПС КНБ РК.
Пограничники, не растерялись и принялись оказывать женщине помощь. Несмотря на зимний период, ограниченность во времени, отсутствие медицинских препаратов и инструментов на месте несения службы пограничных нарядов, до прибытия медицинских работников сельской больницы, была оказана первая медицинская помощь и приняты роды.
"Благодаря своевременным и слаженным действиям военнослужащих пункта пропуска "Ауқатты" гражданка Республики Казахстан родила здорового мальчика. В 19 часов 45 минут прибыла карета скорой помощи и в сопровождении офицера молодая мать с ребенком была доставлена в родильное отделение больницы с. Сортобе. Состояние новорожденного - удовлетворительное", – отметили в ведомстве.