Пограничное состояние

– Дело в том, что в этом месте функ­ционирует упрощенный пункт пересечения границы. Это создает свои сложности. Вопрос поднимался депутатами Парламента, местными влас­тями. Мы неоднократно поднимали его перед российскими коллегами, – рассказывает командир войсковой части 2016 Пограничной службы КНБ РК Мухтар Канабеков. – Но на сегодня российская сторона не заинтересована открывать там двусторонний пункт пропуска. Экономически для них это нецелесообразно, так как основной поток граждан и грузов идет только в нашу сторону.

Исторически сложилось, что жители этих сел в большей части контакти­руют с приграничными населенными пунктами Астраханской области. Из-за отдаленности районного центра Курмангазы, расстояние составляет порядка 200 км, население казахстанских сел завозит продукты питания, товары народного потребления, посещает медицинские учреждения в соседнем Харабалинском районе Астраханской области.

– По соглашению с российской стороной по упрощенному пункту пересечения границы люди могут передвигаться только на личном транспорте и провозить товары исключительно для личного потребления. Для субъектов малого и среднего бизнеса осуществлять коммерческую деятельность нет возможности. Этот вопрос сейчас ре­шается на официальном уровне в Правительстве Казахстана. Но официальная позиция российской стороны – это экономически нецелесообразно. Если будет двусторонний пункт пропуска, то туда необходимо прокладывать всю инфраструктуру – дороги, связь, обустраивать сам пункт. При этом с нашей стороны вся инфраструктура налажена: мы отстроили модульное здание, поставили дизельную электростанцию и готовы осуществлять пропускной контроль, – пояснил Мухтар Канабеков.

К слову, двусторонний пункт пропус­ка здесь функционировал до 2006 года. И проблем у казахстанцев не возникало. Впоследствии российская сторона перешла на упрощенный режим, что создало дополнительные проблемы для местного населения.

– Конечно, в этом заинтересована наша сторона, местное население, но хотелось бы, чтобы и наши соседи отнеслись к этому вопросу с пониманием, – поделился своими мыслями аким Курмангазинского района Бибоз Шаяхметов. – В эти районы сейчас прокладывают газопровод. В скором времени население получит в свои дома долгожданный газ. Масса других работ намечена, а как люди будут везти необходимые товары и оборудование? Им удобнее, конечно, все это завозить из России. И дешевле, и ближе. Но вопрос с пересечением границы связывает им руки.

Проблема эта также беспокоит и животноводов. Завозить корма и сено сопредельной стороны экономичес­ки выгодно. Но пропускать грузовой транс­порт российские пограничники пока не имеют право...