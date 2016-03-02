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Пограничное сотрудничество и доверие
Пресс-служба ПС КНБ РК
Глава Пограничной службы Казахстана встретился с коллегой – начальником Государственной Пограничной службы – Командующим Пограничными войсками генерал-полковником Эльчином Гулиевым и отметил, что проведение регулярных встреч придает достаточно высокий импульс взаимоотношениям пограничных ведомств.

– В настоящее время мы продолжаем совершенствовать Пограничную службу КНБ РК путем улучшения их качественных параметров, – сказал полковник Дархан Дильманов. – Мы реализовываем поставленные Главой государства задачи, выполнение которых невозможно без поддержки наших партнеров, а также без изучения передового опыта.

В ходе визита делегация Пограничной службы Казахстана ознакомилась со служебно-боевой деятельностью частей и подразделений Государственной Пограничной службы Азербайджана и организацией учебного процесса в Академии.
При посещении базы Береговой охраны казахстанской делегации была представлена работа Главного командного центра управления, учебного центра по подготовке и переподготовке младших морских специалистов, пограничного контроля и идеологического центра. Не обошли вниманием казахстанские пограничники и судоремонтно-судостроительный центр в порту базирования пограничных судов и посетили корабль 2 ранга производства Азербайджана.

В рамках двусторонних отношений, стороны отметили сотрудничество в области береговой охраны наших государств и посчитали, что продолжением сотрудничества послужит и подготовка кадров пограничной службы.
Также делегация ПС КНБ РК посетила авиаремонтный завод, ознакомилась со служебно-боевой деятельностью пограничной заставы на азербайджано-российской границе и отдельной десантно-штурмовой бригады с демонстрацией имеющегося на вооружении военной техники, где были показаны действия личного состава по команде «тревога». Вместе с тем, был осуществлен обход и показ жилых и служебных помещений.

По окончании официального визита в город Баку главы пограничных ведомств двух государств выразили уверенность, что совместная работа
послужит дальнейшему укреплению взаимного доверия и взаимовыгодного пограничного сотрудничества.

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