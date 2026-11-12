В павлодарском Прииртышье на казахстанско-российской границе ведется модернизация двух автомобильных пунктов пропуска. После завершения реконструкции их пропускная способность как минимум удвоится.

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Павлодарская область граничит с тремя регионами России – Омской, Новосибирской областями и Алтайским краем. Соседей связывают не только торгово-экономические, но и давние родственные, культурные, деловые отношения. Пограничные пункты обслуживают интенсивные транзитные грузопотоки, а также многочисленных жителей приграничных территорий, которые пересекают границу по личным и служебным делам.

Обновление приграничной инфраструктуры ведется в рамках исполнения поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистического потенциала республики и расширению международных торговых связей. Всего в республиканскую дорожную карту по модернизации пунктов пропуска до 2030 года включены пять объектов Павлодарской области: «Косак», «Урлитобе», «Шарбакты», «Амангелди» и «Найза».

Близится к завершению реконструкция пункта пропуска «Косак» в Успенском районе, на границе с Новосибирской областью. Его готовность 84%. Подрядчиком выступает ТОО «Integra Construction KZ», которое планирует завершить все работы в декабре нынешнего года.

Сейчас на строительной площадке задействовано 196 специалистов и 40 единиц техники. Продолжаются работы на административных и вспомогательных зданиях, монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования, внутренняя отделка помещений. Строители занимаются устройством кровли административного здания и гаража, укладкой асфальтобетонного покрытия.

А вот в Щербактинском районе, на границе с Алтайским краем, реконструкция пункта пропуска «Шарбакты» пока находится на начальном этапе. Здесь работают 47 человек и 10 единиц спецтехники. Подрядная организация ТОО «ВД Строй-инжиниринг» уже выполнила бетонирование фундаментов, ростверков, полов и стен, устройство подпорных стен, армирование и установку анкерных баз. Параллельно продолжается заготовка инертных материалов. Завершение строительства намечено на декабрь 2027 года.

Сегодня каждый из двух реконструируемых пунктов рассчитан на пропуск до 500 авто­мобилей и 1 000 человек в сутки. После модернизации эти показатели должны вырасти до 1 000 транспортных средств и 3 тыс. человек. Кроме того, современное оборудование позволит ускорить прохождение пограничных процедур и сократить время ожидания.

С ходом работ на объектах во время поездки в Успенский и Щербактинский районы ознакомился аким Павлодарской области Асаин Байханов. Глава региона осмотрел строительные площадки, после чего поручил обеспечить постоянный контроль над качеством реконструкции и соблюдением утвержденных графиков. Особое внимание также обращено на необходимость своевременного решения возникающих вопросов и координации действий заказчика, подрядчиков и профильных госорганов.

– Модернизация пограничных пунктов пропуска – не просто строительные проек­ты, а важная часть развития транспорт­но-логистического потенциала региона и страны в целом. Необходимо обеспечить качественное выполнение всех работ и строгое соблюдение сроков. Создаваемая инфраструктура должна отвечать современным требованиям и реально повышать пропускную способность границы, – отметил Асаин Байханов.

Власти региона подчеркивают, что последовательная модернизация этих объектов является частью системной работы. Важно не только обновить инфраструктуру, но и обеспечить ее эффективную работу, сократить время прохождения процедур и создать условия для дальнейшего роста грузопотока. Это особенно актуально в контексте поставленных Главой государства задач по превращению Казахстана в один из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии.