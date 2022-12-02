Погружение в чудный мир истории

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Елена Левкович

Уроки истории – возможность прикоснуться к древности и представить: какой же была жизнь тогда – несколько сотен, а то и тысяч лет назад?

А чтобы представлялось еще красочнее и реалистичнее, управление образования Астаны и Национальный музей РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК запустили необычный проект «Учебный день в музее». Теперь ученики 5–9-х классов могут не просто листать учебники, но и в прямом смысле прикоснуться к истории.

С сентября этого года Национальный музей стал настоящим храмом знаний. Сюда регулярно приезжают школьники, но не просто с выездными экскурсия­ми, а на урок истории Казахстана. Занятия проходят в экспозиционных залах, лекция длится 35–45 минут. Важно: это не просвещение на отвлеченную тему, а презентация согласно учебному плану – что проходят в школе по учебнику, то и увидят в музее.

– Пока мы не можем организовать уроки на каждую тему, к сожалению, нет в распоряжении соответствующих экспонатов, – говорит старший научный сот­рудник научно-методической службы отдела археологии и этно­графии Национального музея РК Руслан Дуванбеков. – Сейчас проводим уроки 4 раза в неделю, заявку на участие школы, и государственные, и частные, должны подавать заранее – недели за две, а дальше остается согласовать темы и пригласить ребят. Уроки проводятся на двух языках, но это пока – в музее работают экскурсоводы, владеющие и английским языком.

Подача уроков идет по определенной схеме: занятие не начнут как новый параграф учебника. Сначала обязательно упомянут исторический период до, ведь детям необходимо понять общую картину. Ботайская тема, приходящаяся на энеолит, логично вытекает из палеолита и мезолита, и все это не на слух, а с помощью визуализации: школьникам дают возможность не только рассмот­реть артефакты, но даже и потрогать некоторые из них.

– У нас есть интерактивная пещера: заходишь внутрь и как в каменный век попадаешь! Даже муляж неандертальца прижился. Поверьте, это совсем иные впечатления, нежели просто сидеть в классе и слушать, читать – наглядное намного дольше остается в памяти. Что особенно радует: дети приходят узнать про одно, а уже потом возвращаются с семьями, чтобы увидеть и другие экспозиции, – продолжает Руслан Сабирович. – Появляющийся интерес очевиден, как и формирующийся вместе с ним патриотизм: школьники получают понимание, что вот она – история, наши корни, то, что было на самом деле. Считаю, что надо развивать подобные проекты и дальше. Ведь не зря говорят: главные посетители музея – дети. Если сейчас заложить им любовь к своей истории, то этот интерес останется с ними навсегда. Кто знает историю – тот знает себя, тот будет уверен в себе всю жизнь. Мы, как часть всемирной истории, должны правильно позиционировать себя. У нас проблема в обществе – плохо знаем свое прошлое, а отсюда идеализация чужих ценностей. А история помогает национальной самоидентификации.

В рамках этого же проекта в музее занимаются подготовкой видеоуроков для других городов и областей, ведь попасть на исторический урок могут лишь школьники Астаны. Всего таких видео продолжительностью до 10 минут будет около 40 за год. Они точно так же, поэтапно, согласно учебному плану, представят в подробностях историю нашей страны. Часть уже отснята. Посмотреть их можно будет на сайте музея, вскоре записи по­явятся на YouTube, в школах, благо есть мультимедийные классы.

К слову, видеоуроки – не просто начитка текста на фоне экспонатов. Перед съемками проводится серьезная подготовка, например, для урока о Великом шелковом пути разыграли целое костюмированное представление: ожил средневековый базар, купцы вели торговлю, и все это на фоне соответствующих декораций.

Неудивительно, что проект интересен не только учащимся, но и самим сотрудникам Национального музея. Они с удовольствием перевоплощаются, снимают сториз, а еще говорят: мы по-хорошему завидуем нынешним школьникам.

– В перспективе – скорое открытие зала палеонтологии, – Руслан Сабирович указывает на прикрытую дверь соседнего помещения. – Вместим туда экспо­наты, получаемые из других областей, со скелетом мамонта. Убьем двух зайцев сразу: историю древности можно успешно совмещать с уроками биологии и зоологии.

У Алии Джанеевой, научного сотрудника научно-исследовательского института культурного наследия Национального музея РК, горят глаза, когда она рассказывает о сакских племенах. Кажется, она может часами говорить о культурном и историческом наследии Казахстана. А с детьми – тем более.

– Детям интересно, это сразу видно. В чем разница с обычными уроками? У нас формат нескучный, дети в прямом смысле общаются с экспонатами. Мне самой очень нравится работать с детьми! Проходили сегодня саков, царицу Томирис, золотых людей. Вот вы знали, что когда открыли Иссыкский курган, то исследователь Кемаль Акишев, возглавлявший ту самую, в прямом смысле историческую экспедицию, поначалу решил, что им удалось обнаружить захоронение царицы Томирис. Телосложение, невысокий рост – все наталкивало на мысли о женщине. Но все же позднее ученые пришли к выводу, что это, скорее всего, мужчина, на том и остановились. Хотя, уже сейчас проводя экскурсии, мы добавляем «предположительно»: даже лабораторный анализ не смог дать точного ответа ввиду недостаточной сохранности час­ти костных останков, – слушать музейного работника можно бесконечно.

Заслушались и дети. Асмира и Самира, ученицы 5 «Е» класса школы-лицея № 84, остались от урока в восторге.

– Очень понравилось! Самая интересная часть – про Золотого человека, его таким, золотым, не сразу обнаружили, это реконст­рукция воина, составленная из предметов трех захоронений – того, что уцелело после разграб­ления, – рассказывает Асмира, видимо, глубоко впечатленная новыми фактами.

И тут надо сказать отдельное спасибо и преподавателю истории Казахстана и всемирной истории. Арай Жексенбекова ведь не просто привела и оставила свой класс на попечение экскурсоводов. Она заранее подготовила викторину по пройденной теме, принесла в музей карточки с вопросами и конверт.

– С классом были впервые, дети, я вижу, довольны, я тоже. План урока утвердили с директором нашей школы и сотрудниками музея. Надеюсь, придем еще раз, – говорит Арай Султановна.

Проект рассчитан до конца учебного года, в течение этого времени вполне возможны корректировки: это «пилот», а значит, еще есть к чему стремиться, вероятно, со временем удастся подключить к музейным урокам и 10–11-е классы.

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