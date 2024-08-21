Погружение в древность

На фоне живописной природы участники мероприятия окунулись в атмосферу эпохи энеолита. На выставке, организованной Высшим многопрофильным колледжем «Зейнеп» и Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Ботай», можно было увидеть подлинные артефакты, раскрывающие тайны древнего Ботая – уникального места, где 6 000 лет назад была одомашнена лошадь. Открытие, сделанное казахстанским археологом Виктором Зайбертом, перевернуло представления ученых о развитии нашей цивилизации.

Гости праздника, в числе которых были аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, аким области Улытау Берик Абдыгалиулы и первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева, с интересом ознакомились с выставкой уникальных экспонатов.

Аутентичную атмосферу создавали юрты, оформленные в этностиле. Сотрудники музея-заповедника провели мастер-классы по керамике, изготовлению каменных дисков, обработке шкур животных и измельчению трав.

Мероприятие в Лобаново стало настоящим праздником для всех, кто интересуется историей и культурой родного края.