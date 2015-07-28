Погружение в... космос Свежий выпуск 400 Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Здесь представлены все достижения человечества в области покорения космоса. Выставка расположилась в двух залах. В первом можно сфотографироваться в ракете, изучить историю освоения космоса, узнать о космонавтах. Во втором – предоставляется уникальная возможность испытать «погружение» в космос, в уникальную атмосферу, которая обучает, развлекает и вдохновляет взрослых и детей. Здесь на больших экранах движутся планеты и спутники.

– Молодежи, живущей в век технологий, необходимо с малых лет прививать любовь к космосу, – считает одна из организаторов выставки Галия Иманова.

…Задумывались ли вы когда-нибудь о возрасте и размере нашей Вселенной? Она возникла около 13,7 млрд лет назад, а Млечный Путь насчитывает порядка 100 млрд планет! Выставка «Kosmos: полет в пространстве и времени» – это доказательство того, что человечество далеко продвинулось в развитии технологий, но за пределами планеты делает лишь первые шаги.

– Сейчас у нас каникулы, и мы решили посетить выставку, – говорит Мария, ученица одной из алматинских школ. – Здесь я узнала много нового. Завидую людям, которые смогли приоткрыть для нас всех космические тайны, помогли нам посмот­реть на нашу маленькую планету со стороны!