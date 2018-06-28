Погряз в исках

Недавно «Казахстанская правда» рассказала об уголовном деле по факту незаконной деятельности свиноводческого комплекса на территории пригорода Усть-Каменогорска («Подложил свинью», 19 июня 2018 года). Напомним: комиссия специалистов выявила вопиющие нарушения. Расположенное в селе Степное крестьянское хозяйство «Родничок» работало без разрешительных документов, фекальные стоки сбрасывались прямо на рельеф почвы. И все это длилось годами.

Как сегодня стало известно, по представлению экологов в отношении владельца свинофермы начато досудебное расследование по части 1 ст. 328 УК РК (загрязнение, засорение или истощение вод). По информации департамента внут­ренних дел Восточно-Казахстанской области, ущерб, причиненный окружающей среде, составляет около 6 млн тенге, и это только по предварительной оценке. Возможно, сумма еще увеличится. Предпринимателю грозит штраф до 300 МРП (721,5 тыс. тенге), либо исправительные работы, или арест на срок до 1,5 месяца.

Словом, не «Родничок», а море экологических проблем.

Показательно, что в другом пригородном селе – Восточном – предприниматель, допустивший похожие нарушения, уже поплатился административным штрафом. В областном Центре экологической безопасности рассказали, что после жалоб сельчан владельцу хозяйства было вручено предписание о санитарной очистке прилегающей территории. Кроме того, его привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 505 КоАП (нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений).

– В настоящее время предприниматель в полном объеме провел очистку участка, – пояснили экологи. – Административное наказание предусматривает штраф в размере от 20 до 100 МРП, или от 48 тысяч до 240 тысяч тенге. В случае повторного нарушения виновному грозит штраф от 40 до 300 МРП.