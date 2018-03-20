Свежий выпуск
​Погуляли на славу
Аида Ахметова

Первыми празднование дня весеннего равноденствия начали жители жилых массивов «Железнодорожный» и «Интернациональный». В концертных программах приняли участие звезды отечественной эстрады – Клара Толенбаева, Досымжан Танатаров, Аскар Жайлаубаев, группы «Дабыл», «Сарыарка», «Дәуір», «Ретро», «БУМ», популярные трио «Аламан» и Z, инструментальные коллективы «Диарт» и «Бастау», квартет Art Music.

Праздничное настроение дарили своими выступлениями победители международных конкурсов, солисты Государственной академической филармонии Астаны Перизат Турарова, Жанаргуль Рахаткызы, Жаксыкельды Маясаров, солистка Президентского оркестра Айзат Карабекова, виртуозный домбрист Курмангазы Байтасов, вокалисты Мадина Ахметова, Олжас Сабижан, Айгерим Хасанова и другие. Замечательные танцевальные номера «Шашу» и «Көктем» представили талантливые артисты хореографического коллектива «Іңкәрім».

Юмористический театральный номер «Шалдар күресі» – «Борьба стариков» и веселые флешмобы не оставили равнодушными ни одного участника мероприятий. И все вместе – взрослые и дети – с удовольствием исполнили танец «Қара жорға».

Любители активного отдыха состязались в перетягивании каната, поднятии гирь и в армрестлинге, играли в тогызкумалак. Можно было увидеть и разные национальные обряды. Атмо­сферу праздника в этих районах столицы создавали возведенные юрты, где предлагали отведать традиционные блюда: сочный плов, румяные баурсаки и, конечно, ароматный наурыз-коже.

– Мы каждый год с огромным удовольствием посещаем концерты, посвященные Наурызу, в нашем поселке, – говорила жительница ЖМ «Железнодорожный» Базаркуль Карабекова. – Здесь звучат красивые мелодии весны.

– Пришли на концерт вместе с детьми, соседями, друзьями, – отметила жительница ЖМ «Интернациональный» Асемгуль Сулейменова. – А 21 и 22 марта у нас будет возможность посетить праздничные мероприятия на главных городских площадках.

– Надеюсь, нам удалось подарить всем яркое настроение, согреть теплом своих песен и сердец, – говорила певица Перизат Турарова. – Желаю всем казахстанцам в этот поистине народный праздник – Наурыз мейрамы – улыбок и благополучия.

Праздничные программы про­шли в жилых массивах «Мичурино» и «Промышленный», 21 марта они состоятся в поселках Пригородный и Үркер, 22 марта – «Көктал-1» и «Өндіріс», 23 марта – в микрорайоне «Сарайшык».

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции
"Ворвалась, снося двери": ливни привели к серьезным подтоплениям в Туркестанской области - видео
Почему теряются дети?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
Газ не про нас?
Новую автобусную полосу запустили в Нур-Султане
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Проблемы столичных бизнесменов
Не учебная тревога
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Двойная победа Бакбергеновых
Свежий выпуск
Театральная рокировка
Свежий выпуск
​​​​​​​Во избежание трагедий
Свежий выпуск
Скорая помощь для дорог

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]