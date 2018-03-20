​Погуляли на славу

Первыми празднование дня весеннего равноденствия начали жители жилых массивов «Железнодорожный» и «Интернациональный». В концертных программах приняли участие звезды отечественной эстрады – Клара Толенбаева, Досымжан Танатаров, Аскар Жайлаубаев, группы «Дабыл», «Сарыарка», «Дәуір», «Ретро», «БУМ», популярные трио «Аламан» и Z, инструментальные коллективы «Диарт» и «Бастау», квартет Art Music.

Праздничное настроение дарили своими выступлениями победители международных конкурсов, солисты Государственной академической филармонии Астаны Перизат Турарова, Жанаргуль Рахаткызы, Жаксыкельды Маясаров, солистка Президентского оркестра Айзат Карабекова, виртуозный домбрист Курмангазы Байтасов, вокалисты Мадина Ахметова, Олжас Сабижан, Айгерим Хасанова и другие. Замечательные танцевальные номера «Шашу» и «Көктем» представили талантливые артисты хореографического коллектива «Іңкәрім».

Юмористический театральный номер «Шалдар күресі» – «Борьба стариков» и веселые флешмобы не оставили равнодушными ни одного участника мероприятий. И все вместе – взрослые и дети – с удовольствием исполнили танец «Қара жорға».

Любители активного отдыха состязались в перетягивании каната, поднятии гирь и в армрестлинге, играли в тогызкумалак. Можно было увидеть и разные национальные обряды. Атмо­сферу праздника в этих районах столицы создавали возведенные юрты, где предлагали отведать традиционные блюда: сочный плов, румяные баурсаки и, конечно, ароматный наурыз-коже.

– Мы каждый год с огромным удовольствием посещаем концерты, посвященные Наурызу, в нашем поселке, – говорила жительница ЖМ «Железнодорожный» Базаркуль Карабекова. – Здесь звучат красивые мелодии весны.

– Пришли на концерт вместе с детьми, соседями, друзьями, – отметила жительница ЖМ «Интернациональный» Асемгуль Сулейменова. – А 21 и 22 марта у нас будет возможность посетить праздничные мероприятия на главных городских площадках.

– Надеюсь, нам удалось подарить всем яркое настроение, согреть теплом своих песен и сердец, – говорила певица Перизат Турарова. – Желаю всем казахстанцам в этот поистине народный праздник – Наурыз мейрамы – улыбок и благополучия.

Праздничные программы про­шли в жилых массивах «Мичурино» и «Промышленный», 21 марта они состоятся в поселках Пригородный и Үркер, 22 марта – «Көктал-1» и «Өндіріс», 23 марта – в микрорайоне «Сарайшык».