Общество
Похищал деревянные кресты с могил и топил ими печь житель Текели
Житель Текели похищал деревянные кресты с могил и топил ими печь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

Так, 9 и 10 марта в полицию Текели обратилось пятеро граждан с заявлениями о кражах на территории городского кладбища.

Полицейские задержали нигде не работающего 32-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Дома у него стражи порядка обнаружили деревянные части от одного из украденных им крестов, опознанные потерпевшим.

Со слов подозреваемого, он воровал кресты с кладбища в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водку пил для того чтобы побороть страх. Принесенные домой деревянные кресты он использовал для отопления печи.

В настоящее время доказана его причастность к кражам семи крестов. Учитывая, что данные правонарушения совершены одним и тем же лицом, согласно ст.43 ч.1 УПК Республики Казахстан, все уголовные дела соединены в одно производство.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального пресечения "Подписка о невыезде и надлежащем поведении".

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным уголовным правонарушениям. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР в соответствии со ст. 188 ч. 1 УК РК "Кража".

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