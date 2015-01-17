Похищен глава администрации президента Йемена

Боевики повстанцев Хути похитили главу администрации президента Йемена Ахмеда Авада бен Мубарака, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru.
Как сообщается, нападение произошло в столице государства – Сане, чиновника увезли в неизвестном направлении. Похищение предположительно было совершено с целью помешать бен Мубараку представить президенту проект новой Конституции государства.
В октябре 2014 года глава администрации президента был назначен премьер-министром страны на волне массовых демонстраций сторонников движения "Ансар Аллах", требованием которых была отставка правительства. Однако лидер хоуситов Абдель Малик аль-Хоуси заявил, что кандидатура бен Мубарака была пролоббирована послом США. На следующий день после этого заявления глава президентской администрации объявил об отказе от поста.
Это не первый случай похищения высокопоставленных лиц в Йемене. В конце декабря шиитские повстанцы-хуситы захватили генерала
местной разведывательной службы Яхия Аль-Марани. Для проведения переговоров йеменские власти обратились за помощью к высокопоставленным посредникам из числа хуситов. Вскоре после этого Аль-Марани был освобожден.