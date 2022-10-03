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Происшествия
Похищение человека раскрыли в Алматы

40-летний алматинец стал жертвой преступников. Он был похищен с территории ЖК, расположенный в Алмалинском районе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву", – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Спецоперация по освобождению мужчины прошла на территории складов в Турксибском районе города. Задержаны четверо, ранее судимых за вымогательство и хулиганство.

Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь.

По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином

Истинный мотив преступления станет известен в ходе досудебного расследования, зарегистрированного по ст.125 ч.2 УК РК.

Подозреваемые взяты под стражу.

 

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