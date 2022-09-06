Похищенная невеста обманула полицию в Алматы, а после пришла с заявлением на обидчиков

Департамент полиции города Алматы начал разбирательство по факту похищения девушки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Видео похищения алматинки распространилось в социальных сетях 4 сентября. В тот же день полиция установила участников и обстоятельства события.

Автомобиль с похищенной был задержан на территории Наурызбайского района города. В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка А.

«Она пояснила, что добровольно села в машину своему жениху, за которого при соблюдении национальных традиций выходит замуж. Первичный сбор материала осуществлен в полном объеме», – проинформировал тогда начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Но уже 5 сентября девушка пришла в полицию и все же написала заявление на своих обидчиков, заодно объяснив причины своего неоднозначного поступка днем ранее.

«Я же им доверилась, я села в машину, они должны были меня отвезти обратно домой, но они повернули опять в другую сторону. После этого начали поступать звонки от его родителей, чтобы они меня вернули домой. Меня привезли ко мне домой по адресу, где я живу. Вообще я не хотела писать заявление, я их просто попросила: «Оставьте меня в покое, я вас не трону», – рассказала алматинка.

Полиция зарегистрировала факт, проводится проверка.

«Между тем девушке был задан вопрос, почему она при первичном разбирательстве ввела органы внутренних дел в заблуждение, заявив, что добровольно села в машину и претензий к друзьям-односельчанам не имеет. Она ответила, что доверилась своим знакомым. Участники события установлены, действиям каждого из них будет дана принципиальная оценка», – отметил Есен Искаков.