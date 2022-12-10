Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане

Ограбления

Момент сбыта люков попал в обзор камер видеонаблюдения.

Фото: Kazpravda.kz

Схема "украл — сдал на металлолом" не сработала. В Астане задержали серийных воров канализационных люков, передает Kazpravda.kz.

В полицию поступило заявление от ТОО "Elorda Eco System" по факту совершения неизвестными ряда краж крышки люков, сообщает ведомственный портал polisia.kz.

По данному факту задержаны двое жителей столицы в возрасте 30 и 35 лет.

В ходе следствия установлено, что мужчины в течение 10 дней приезжали на своих автомашинах (Газель и Kia Rio) в ночное время суток в район улиц Медеу, Карталы, Окжетпес, Улытау и Баршын.

Под покровом ночи они похищали люки. Пропало 16 штук металла. Добычу мужчины сдали в пункт приема металлолома.

Однако грабителям не повезло. Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.

Мужчины дали признательные показания. Начато досудебное расследование. 

 

Популярное

Все
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахстанец
Как будут улучшать качество интернета в Казахстане
В Актобе найден водитель, сбивший ребенка (видео)
Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла
Высокопоставленный полицейский в Уральске обвинил прокурора во лжи
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Два комитета хотят упразднить в МВД
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы
Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели
Умер первый олимпийский чемпион среди казахов Альжан Жармухамедов
Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителям Экибастуза
О погоде в субботу рассказали синоптики
Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали
Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе
Женис Касымбек стал акимом Астаны
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор

Читайте также

Ограбления
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
Происшествия , Ограбления
Бывшие инкассаторы напали на своих коллег в Акмолинской обл…
Происшествия , Ограбления
Трое ворвались в дом, избили и обокрали хозяйку в Алматы
Происшествия , Ограбления , Видеогалерея
Укравших оружие со склада полиции задержали в Жамбылской об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]