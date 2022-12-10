Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане

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Схема "украл — сдал на металлолом" не сработала. В Астане задержали серийных воров канализационных люков, передает Kazpravda.kz.

В полицию поступило заявление от ТОО "Elorda Eco System" по факту совершения неизвестными ряда краж крышки люков, сообщает ведомственный портал polisia.kz.

По данному факту задержаны двое жителей столицы в возрасте 30 и 35 лет.

В ходе следствия установлено, что мужчины в течение 10 дней приезжали на своих автомашинах (Газель и Kia Rio) в ночное время суток в район улиц Медеу, Карталы, Окжетпес, Улытау и Баршын.

Под покровом ночи они похищали люки. Пропало 16 штук металла. Добычу мужчины сдали в пункт приема металлолома.

Однако грабителям не повезло. Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.

Мужчины дали признательные показания. Начато досудебное расследование.