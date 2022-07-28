Похитившей бюджетные деньги директору спецшколы-интерната для детей-сирот ВКО вынесли приговор

Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот Восточно-Казахстанской области А. Базархановой по факту хищения свыше 12 млн бюджетных тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"Базарханова А. в период с 2013 года по 2019 год похитила бюджетные средства, выделенные для проведения лечебной физкультуры. Директор получала зарплату на проведение учебных часов, без фактического проведения занятий. Кроме того, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге, которые после снятия, наличными передавали директору. Фактически работники не выполняли дополнительную работу", - проинформировали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Также, в целях погашения личной задолженности перед знакомой, она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тыс.тенге, отметили в ведомстве.

"Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что А.Базарханова вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года", - сообщили впресс-службе Агентства.