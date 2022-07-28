Фото: Kazpravda.kz
Общество
Похитившей бюджетные деньги директору спецшколы-интерната для детей-сирот ВКО вынесли приговор

Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот Восточно-Казахстанской области А. Базархановой по факту хищения свыше 12 млн бюджетных тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"Базарханова А. в период с 2013 года по 2019 год похитила бюджетные средства,  выделенные  для проведения лечебной физкультуры. Директор получала зарплату на проведение учебных часов, без фактического проведения занятий. Кроме того, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге, которые после снятия, наличными передавали директору. Фактически работники не выполняли дополнительную работу", - проинформировали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Также, в целях погашения личной задолженности перед знакомой, она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тыс.тенге, отметили в ведомстве.

"Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что А.Базарханова вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года", - сообщили впресс-службе Агентства.

Популярное

Все
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Не последняя пандемия
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Арийцы и Большая Евразия
Совет «удобных» людей?
Керамические кирпичи благополучия
Полигон закрыт – проблемы остались
Время развиваться и созидать
Старый парк не станет молодым
В свете глобальной безопасности
Уроки от «Мичурина»
В помощь гражданскому сектору
Вживую – это вам не на фото
Для здоровья и души
Ждем успеха от юниоров
Новые проекты Саркана
Все на старты!
Борцы приносят нам медали
Поступательное развитие
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Новая волна технарей появится в Казахстане
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
Окончательное решение по летним каникулам школьников озвучило Минпросвещения РК
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля
Когда долги бросают в холод
Здесь зарождалась степная демократия
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Общество
Dostyk TransTerminal: эффективно развивать казахстанскую ло…
Общество
Технология социальной ответственности
Общество
Сельские игры начинаются
Общество
Где вода – там беда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]