Скотокрадам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции ЗКО задержали преступную группу из четырех человек, подозреваемых в совершении шести эпизодов скотокрадства.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.

«Полицейские установили причастность подозреваемых к краже 148 лошадей общей стоимостью более 86 миллионов тенге. По уголовному делу продолжаются следственные действия», - говорится в сообщении.

За законодательством за кражи скота предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.